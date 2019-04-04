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Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

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Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

Москва, 4 апреля. Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал резкий ответ ирландцу Конору Макгрегору, который ранее оскорбил его жену.

Ирландский боец, который ранее проиграл в бою с Нурмагомедовым, опубликовал пост в своем Twitter, в котором назвал жену российского бойца «полотенцем». Вскоре эта запись была им удалена.

«Ты – насильник. Лицемер, который не несет ответственности за свои действия. Кара настигнет тебя. Вот увидишь», — ответил Конору Нурмагомедов в своем Twitter.

К своему сообщению Нурмагомедов прикрепил фотографию Макгрегора с Терри Мюррей, ранее обратившейся к ирландскому бойцу с требованием признать отцовство ее дочери, родившейся в 2018 году. Самого Макгрегора подозревают как минимум в одном случае сексуального насилия, который имел место в декабре прошлого года в ирландской столице. Расследованием этого происшествия сейчас занимается дублинская полиция, пишет газета «Известия».

В то же время, менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз заявил, что своим постом Макгрегор оскорбил не только жену Нургмагомедова, но и полтора миллиарда мусульман.

Отметим, что это не первый случай, когда Макгрегор делает резкие высказывания в адрес выигравшего у него Нурмагомедова. В частности, он ранее называл российского бойца «крысой». В ответ Нурмагомедов заявил, что Макгрегор «потерял честь навсегда» и ирландскому спортсмену предстоит с этим жить.

 

Автор: Антон Зарубин
Источник: Известия
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