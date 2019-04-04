США поставили Турцию перед выбором между НАТО и покупкой С-400

Вашингтон, 4 апреля. Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что Турции необходимо выбрать между членством в НАТО и покупкой российских систем противовоздушной обороны С-400.

«Приобретение Турцией за $2,5 млрд систем ПВО С-400 у России представляет серьезную угрозу НАТО и силе этого альянса», — заявил Пенс.

По его словам, Турция продолжает двигаться в сторону покупки С-400, несмотря на то, что Вашингтон «сделал доступными для Турции системы ПРО «Patriot».

«Турции надо выбрать - хочет ли она остаться ключевым партнером самого успешного военного альянса в мировой истории или не хочет рисковать надежностью этого партнерства, принимая опрометчивые решения и подрывая наш альянс», — заявил Пенс, выступая на Атлантическом совете.

Напомним, что Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Турецкая сторона должна получить четыре дивизиона С-400 на общую сумму в 2,5 млрд долларов, сообщают «Известия».

Американские военные считают, что покупка Анкарой российских систем, сделает более уязвимыми истребители F-35, в разработке которых участвует Турция. В Вашингтоне заявили, что прекратят поставки Анкаре оплаченных истребителей F-35, пока турецкие власти не определятся по вопросу С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что вопрос по С-400 закрыт, и Анкара не будет отказываться от покупки этих систем. Как сообщает «Газета.ru», РФ начнет поставки С-400 в июле этого года.