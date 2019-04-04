Причины, по которым Норкин покинул эфир «Места встречи», назвали в НТВ

Москва, 4 апреля. В пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию канала во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Во вторник Норкин вел программу «Место встречи» на НТВ. Речь шла о ситуации на Украине. После реплик нескольких гостей студии Норкин заявил, что «не собирается участвовать в спектаклях» и покинул эфир. После одного из рекламных блоков в кадре появился новый ведущий Александр Гурнов.

«Вчера Андрей Норкин почувствовал себя плохо в момент эфира. Сейчас он на больничном. До его возвращения в ток-шоу «Место встречи» Андрея заменяет наш журналист Иван Трушкин», — цитирует РИА Новости представителя НТВ.

О плохом самочувствии телеведущего ранее Федеральному агентству новостей сообщила его супруга Юлия. По ее словам, в настоящее время Норкин находится под наблюдением врачей.

В Facebook подписчики программы «Место встречи» потребовали вернуть Норкина в эфир.

Отметим, Норкин отличается резкой реакцией на скандальное и вызывающее поведение участников программы. Так, 21 марта он был вынужден выгнать буйного украинского политолога Павла Жовниренко. Спор возник при обсуждении одного из интервью главы МВД Украины Арсена Авакова. Киевский политолог потерял контроль над собой и перешел с конструктивного разговора на крик. Ведущий попросил украинского эксперта «отдохнуть».

Ранее ведущий ток-шоу выгнал из студии Александра Никонова. Причиной скандала послужило высказывание Никонова о родителях Норкина, передавала «Газета.ру».