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Хлебозавод на Украине декоммунизировал название хлеба

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Хлебозавод на Украине декоммунизировал название хлеба

Николаев, 4 апреля.  Николаевский хлебозавод принял решение изменить название хлеба «Стахановский» — теперь он будет называть «Галицкий». Такое решение администрация хлебозавода приняла в рамках декомуннизации.

Отмечается, что решение изменить название продукции первым озвучил заместитель главы Николаевской областной госадминистрации Вячеслав Бонь.

«В частности, они расписали, что Стаханов Алексей Григорьевич ― начальник сектора социалистического соревнования... они нам целое письмо прислали по этому поводу», — сообщили в руководстве украинского хлебозавода.

Как отметили на предприятии, новое название для хлеба придумали сами сотрудники.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду символики СССР. В рамках закона на Украине были переименованы населенные пункты и улицы, названные в честь советских государственных деятелей. Данный документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем отсутствуют четкие границы и нормы применения описанных в нем регуляций.

Кроме того, следствием этого документа стали также снос десятков памятников советского времени, в том числе известных произведений монументального искусства. Алексей Стаханов — один из самых известных советских шахтеров, ударник труда и основатель Стахановского движения.

Автор: Антон Зарубин
Источник: РИА Новости
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