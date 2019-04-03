В НАТО не смогли назвать сроки улучшения отношений с Россией

Брюссель, 3 апреля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог ответить на вопрос, когда альянс сможет улучшить отношения с Россией.

«В отношении России нужно оставаться сильными, твердыми, но нужно и вести диалог. Я считаю, что нам надо найти правильный баланс между силой и диалогом», — заявил Столтенберг, выступая на дискуссионном форуме, приуроченном к 70-летнему юбилею НАТО.

Он подчеркнул, что Россия является соседом, который «никуда не денется», поэтому необходимо «пытаться улучшить отношения». Однако генсек не смог сказать, как скоро произойдет это улучшение.

«Будем ли мы способны улучшить отношения с Россией в ближайшем будущем или в отдаленном будущем — этого сказать невозможно», — отметил Столтенберг.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс планирует расширить сотрудничество с Грузией по вопросам безопасности в Черном море. В НАТО подчеркнули, что у Тбилиси есть все возможности для продолжения процесса интеграции в организацию.

В МИД РФ заявили, что будут симметрично отвечать на новые программы вооружения НАТО, при этом ответы будут «не затратными».

В беседе с Федеральным агентством новостей главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что Россия должна спокойно реагировать на действия НАТО, наращивая свой оборонный потенциал.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал журналистам, что НАТО не стремится к новой гонке вооружений из-за ситуации с ДРСМД. Он подчеркнул, что альянс «готов к миру без договора».