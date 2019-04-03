Эксперты объяснили резкое подорожание биткоина

Москва, 3 апреля. Стоимость биткоина в среду росла на 10% за счет улучшения настроений на рынке и прихода крупных игроков.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену на криптовалюту, по состоянию на 22.08 по московскому времени биткоин дорожал на 8,57%, до 5,142 тыс. долларов. В течение дня стоимость криптовалюты поднималась до отметки в 5,15 тыс. долларов (+10%).

Утром в среду биткоин впервые с ноября 2018 года преодолел отметку в 5 тыс. долларов.

Как сообщил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов, рынок криптовалют падал более года. Последний раз его стоимость сократилась с шести до трех тыс. долларов. Те, кто тогда запаниковал, «выпал из рынка». По мнению эксперта, они «на этом падении прогадали».

«Сейчас, видимо, пошли большие объемы, возможно, они со стороны институциональных инвесторов. Многие заявляют, что рынок созрел для роста. Настроения на рынке поменялись, к тому же могли зайти крупные покупатели», — сообщил эксперт.

Гусейнов выразил мнение, что «история с циклом падения закончилась» и стоимость биткоина будет расти в течение года — двух.

Отметим, в конце февраля Верховный суд России признал биткоин средством отмывания денег: суд внес понятие «криптовалюта» в постановление по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем, сообщали «Известия». То есть статьи 174 и 174.1. УК РФ о легализации преступных доходов должны распространяться и на виртуальную валюту.