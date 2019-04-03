Агент Началовой рассказала о жизни дочери певицы после похорон матери

Москва, 3 апреля. После длительного молчания пиар-менеджер погибшей певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказал о жизни дочери певицы Веры Алдониной.

Поклонники в соцсетях «атаковали» родственников Началовой вопросами, как сейчас себя чувствует ее дочь. Долгое время никаких ответов не поступало. В среду пиар-менеджер Началовой лаконично сообщила о жизни ребенка сегодня.

«Учится. Пятерки приносит», — коротко ответила Исаева на вопрос «Как Верочка?».

Ранее бывший супруг певицы футболист Евгений Алдонин рассказал, что их 12-летняя дочь сама выбрала, с кем будет жить после гибели матери. Алдонин сообщил, что жизнь дочери «вращалась вокруг бабушки и дедушки». Именно они занимались школой, кружками, ее вокалом. Поэтому жить с бабушкой и дедушкой девочке привычно.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет, сообщали «Известия». Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови. Состояние певицы ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.

Ранее стало известно, что режиссер Наталья Филатова и продюсер Андрей Загорский снимают полнометражный художественный фильм о жизни Началовой под названием «Буду рядом». Имя исполнительницы главной роли до сих пор держится в секрете. Загорский в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что имена актеров зрители узнают, когда выйдет полноценный трейлер фильма.

Позднее Загорский уточнил, что снимает фильм «о провинциальной девочке, которая росла в творческой семье, выиграла музыкальный конкурс и добилась успеха на большой эстраде благодаря своему таланту, а не деньгам».

Он подчеркнул, что в его картине не найдется места скандалам, «чернухи» и «грязи».