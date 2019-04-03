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Россия

Бомбардировщики Ту-160 ВКС РФ совершили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

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Бомбардировщики Ту-160 ВКС РФ совершили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

Москва, 3 апреля. Стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-160 провели плановый полет над нейтральными водами акваторий трех морей: Баренцева, Норвежского и Северного. Об этом сообщает пресс-служба обороны России.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, бомбардировщики сопровождали истребители перехватчики МиГ-31. Общая длительность полета составила свыше тринадцати часов. Среди прочего, бомбардировщики и сопровождавшие их истребители отработали выполнение дозаправки в воздухе.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании», ― отмечается в сообщении.

Как отметили в Минобороны, самолеты дальней авиации ВКС РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами. Все подобные полеты проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками Ту-160. Истребители Typhoon поднялись с военной базы Lossiemouth в Шотландии для наблюдения за двумя российскими Ту-160. В ВВС Британии отметили, что «российские самолеты не пересекали границ британского воздушного пространства».

Автор: Антон Зарубин
Источник: РИА Новости
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