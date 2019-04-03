Миллионы записей пользователей Facebook вновь оказались в открытом доступе

Нью-Йорк, 3 апреля. Данные миллионов пользователей социальной сети Facebook вновь оказались доступны на других платформах и в облачных хранилищах, сообщает занимающаяся кибербезопасностью компания UpGuard.

Согласно опубликованным данным UpGuard, более 540 млн записей с подробными комментариями и названиями учетных записей были обнаружены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva. Данные еще 22 тыс. человек, включая имена, пароли, адреса электронной почты, были доступны в уже несуществующем приложении At the Pool. Все эти данные находились в облачном хранилище Amazon и после удаления стали недоступны.

Отметим, что это далеко не первый скандал в компании, связанный с личными данными. Как сообщали «Известия», в середине марта Facebook признала наличие у своих сотрудников доступа к паролям пользователей соцсети. С 2012 года около 600 млн паролей хранились во внутренней системе корпорации и не были защищены от прочтения, тогда как к ним должны применяться методы маскировки, не позволяющие сторонним пользователям использовать эти данные для входа в соцсеть.

Компания была замешена и в политическом скандале, сообщала «Газета.ру». В марте 2018 года стало известно, что несколько лет назад в ходе предвыборной кампании сотрудничавшая с нынешним американским президентом Дональдом Трампом компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные более 50 млн пользователей Facebook для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Позднее глава Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

Отметим, 1 апреля Цукерберг призвал правительства стран активнее участвовать в регулировании интернета. Как сообщала «Свободная Пресса», по его мнению, для интернета нужны новые правила, которые позволят сохранить в Сети свободу самовыражения для людей и творчества для предпринимателей, при этом «защищая общество от вреда больших масштабов».