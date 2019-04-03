Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в трех провинциях

Москва, 3 апреля. Несколько населенных пунктов в сирийских провинциях Хама, Алеппо и Латакия подверглись обстрелу со стороны боевиков за последние сутки. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин.

Он отметил, что боевики незаконных вооруженных формирований, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения огня.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов южная окраина Луайда (один раз) провинции Хама, Алеппо (два раза), юго-западнее Хара (один раз), Хандрат (один раз) провинции Алеппо, Руайсет-Искандер (один раз), Раиса (один раз) провинции Латакия», — сказал Купчишин в ходе брифинга.

Также генерал-майор рассказал о ходе восстановительных работ, которые ведут в Сирии российские специалисты. По его словам, на данный момент уже восстановлены 31 496 жилых домов, 152 медицинских и 836 образовательных учреждений, а также отремонтировано 1026,8 километров автомобильных дорог.

С начала процесса урегулирования ЦПВС провел 2091 гуманитарную акцию, а общий вес гуманитарного груза составил 3322,9 тонны.

Купчишин напомнил, что в Сирии продолжает действовать указ президента республики о предоставлении амнистии лицам, уклонившимся от выполнения воинских обязанностей, включая беженцев и бывших членов НВФ. На 1 апреля этого года амнистированы были уже 57 272 человека.