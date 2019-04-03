Детоубийца Елена Каримова отправилась в колонию на 19 лет. ФАН-ТВ

Елена Каримова, убившая двоих своих детей, получила 19 лет колонии общего режима. Она не только задушила, но и попыталась сжечь тела малышей. Самое страшное — случаи не единственные. Что же это — феномен современности или зеркало общества? Разбирались корреспонденты ФАН-ТВ.

На видео счастливая семья: Елена Каримова и двое ее любимых детей 2-летний Сулейман и 4-летняя Хадижа вместе куда-то едут. Спустя несколько дней в этой же машине Каримова собственными руками задушит своих детей и попытается сжечь тела.

Эта история вместе с жуткими подробностями облетела всю Россию. Вот женщина покупает жидкость для розжига. Потом мертвые дети сутки лежат в багажнике арендованного автомобиля. А спустя три дня на заброшенном овощехранилище Нижегородской области пожарные находят обугленные тела. Каримова сначала признала свою вину, раскаялась в содеянном. На убийство, мол, толкнула нужда — денег тянуть двоих детей не хватало, а бывший муж в международном розыске. Только откуда тогда путевка на заграничный курорт (кстати, на одного). Да и за аренду авто Каримова отдавала по 40 тысяч в месяц. Свое последнее слово Каримова, видимо, выучить не успела. Но зачитала с бумажки, что виновны во всем недруги ее супруга, это они убили малышей из мести.

Новгородская история — это лишь один случай. А их десятки: Хабаровск, Петербург, Москва, Краснодар, Киров... От таких инцидентов кровь стынет в жилах. Как можно допустить саму мысль о том, что мать может убить свое дитя? Сделать это собственными руками, выбросить как ненужный мусор, или просто обречь на смерть и отвернуться в ожидании.

О любви к дочери твердила и 21-летняя Мария Пленкина из Кирова, правда, тоже исключительно в социальных сетях. Она ушла в недельный загул, а в это время 3-летняя девочка в квартире умирала от голода и обезвоживания, в полном одиночестве. Ребенка, без шансов на спасение, среди хлама в квартире нашла бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. Кристине должно было исполниться три года.

Пятилетней девочке-маугли из Москвы повезло чуть больше, из мусорного плена ее спасли соседи, которые услышали плач и вызвали полицию. В темноте среди гор мусора обнаружился ребенок. Мать Ирина Гаращенко объявилась только на следующий день. В суде она заявила, что все происходящее — оговор и провокация.

«Возможно, что сами эти матери были достаточно сильно травмированы в детстве и не получали должного ухода будучи детьми. И в этом смысле они как- будто бы транслируют такое поведение асоциальное уже на своих детей. Если мама сама не получала должной защиты, заботы, то она похожим образом действует и со своим ребенком, потому что она не знает как правильно и может думать, что это и есть правильный подход», — говорит Кирилл Зотов, педагог-психолог СПб ГБУСО социальный приют «Транзит».​​​​​​​

Специалисты отмечают, что это большая проблема современности. Она может вытекать из психических расстройств, серьезных отклонений. Корни могут расти от банального эгоизма. Сомнений не вызывает лишь то, что это — не нормально!

«Любая попытка избавиться от своего ребенка свидетельствует либо о психическом расстройстве родителя, будь-то мужчина или женщина либо о какой-то ненормальности, конечно. Это страшная вещь, пытаться избавиться от своего ребенка. Если уж человек так не хочет своего ребенка иметь, у нас есть все возможности цивилизованно решить этот вопрос, находясь еще в родильном доме. Но сегодня таких отказов от детей — это редчайший случай, поэтому, конечно это не нормально, особенно если такая психология есть у женщины. Женщина — она мать, и у нее природой заложена любовь к своему ребенку», — говорит Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека в Москве.

А что остается делать ребенку, если материнский инстинкт самого близкого человека спит непробудным сном? Подростки иногда сами бьют тревогу, просят службы опеки забрать их из опасной семьи. Но малыши… Они беззащитны и беспомощны.

«Мы должны сделать все для того, чтобы работала межведомственная система. У нас практически все ведомства, они отвечают за здоровье и за благополучие ребенка. Просто, если ребенок перестает посещать поликлинику, то врачи не просто должны не забыть о нем, а поинтересоваться, что же с ребенком. Но не срабатывает зачастую механизм, даже если ребенок престал ходить в детский сад, то не всегда воспитатели интересуются, а что же с ребенком произошло, возможно, это та самая ситуация, которая представляет угрозу жизни и здоровью ребенка. Соседи не должны молчать, хотя у нас нет ответственности за несообщение о несчастном случае. Например, во многих европейских странах, если ты не сообщил о каком-то неблагополучии тебе известном, то тебя могут привлечь к уголовной ответственности», — сказала Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Елене Каримовой ближайшие 19 лет предстоит провести в колонии общего режима. Но тюрьма уже не вернет к жизни ее детей. Ничего уже не поможет маленькой Кристине, про которую забыла и мать, и врачи. Наказание должно следовать. Но в первую очередь нужно, чтобы общество вокруг перестало быть равнодушным. Окружающие люди должны реагировать на тревожные сигналы, проявлять заинтересованность к чужой беде и бдительность. Дети не должны умирать!