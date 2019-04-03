Детоубийца Елена Каримова отправилась в колонию на 19 лет. ФАН-ТВ
Елена Каримова, убившая двоих своих детей, получила 19 лет колонии общего режима. Она не только задушила, но и попыталась сжечь тела малышей. Самое страшное — случаи не единственные. Что же это — феномен современности или зеркало общества? Разбирались корреспонденты ФАН-ТВ.
На видео счастливая семья: Елена Каримова и двое ее любимых детей 2-летний Сулейман и 4-летняя Хадижа вместе куда-то едут. Спустя несколько дней в этой же машине Каримова собственными руками задушит своих детей и попытается сжечь тела.
Эта история вместе с жуткими подробностями облетела всю Россию. Вот женщина покупает жидкость для розжига. Потом мертвые дети сутки лежат в багажнике арендованного автомобиля. А спустя три дня на заброшенном овощехранилище Нижегородской области пожарные находят обугленные тела. Каримова сначала признала свою вину, раскаялась в содеянном. На убийство, мол, толкнула нужда — денег тянуть двоих детей не хватало, а бывший муж в международном розыске. Только откуда тогда путевка на заграничный курорт (кстати, на одного). Да и за аренду авто Каримова отдавала по 40 тысяч в месяц. Свое последнее слово Каримова, видимо, выучить не успела. Но зачитала с бумажки, что виновны во всем недруги ее супруга, это они убили малышей из мести.
Новгородская история — это лишь один случай. А их десятки: Хабаровск, Петербург, Москва, Краснодар, Киров... От таких инцидентов кровь стынет в жилах. Как можно допустить саму мысль о том, что мать может убить свое дитя? Сделать это собственными руками, выбросить как ненужный мусор, или просто обречь на смерть и отвернуться в ожидании.
О любви к дочери твердила и 21-летняя Мария Пленкина из Кирова, правда, тоже исключительно в социальных сетях. Она ушла в недельный загул, а в это время 3-летняя девочка в квартире умирала от голода и обезвоживания, в полном одиночестве. Ребенка, без шансов на спасение, среди хлама в квартире нашла бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. Кристине должно было исполниться три года.
Пятилетней девочке-маугли из Москвы повезло чуть больше, из мусорного плена ее спасли соседи, которые услышали плач и вызвали полицию. В темноте среди гор мусора обнаружился ребенок. Мать Ирина Гаращенко объявилась только на следующий день. В суде она заявила, что все происходящее — оговор и провокация.
«Возможно, что сами эти матери были достаточно сильно травмированы в детстве и не получали должного ухода будучи детьми. И в этом смысле они как- будто бы транслируют такое поведение асоциальное уже на своих детей. Если мама сама не получала должной защиты, заботы, то она похожим образом действует и со своим ребенком, потому что она не знает как правильно и может думать, что это и есть правильный подход», — говорит Кирилл Зотов, педагог-психолог СПб ГБУСО социальный приют «Транзит».
Специалисты отмечают, что это большая проблема современности. Она может вытекать из психических расстройств, серьезных отклонений. Корни могут расти от банального эгоизма. Сомнений не вызывает лишь то, что это — не нормально!
«Любая попытка избавиться от своего ребенка свидетельствует либо о психическом расстройстве родителя, будь-то мужчина или женщина либо о какой-то ненормальности, конечно. Это страшная вещь, пытаться избавиться от своего ребенка. Если уж человек так не хочет своего ребенка иметь, у нас есть все возможности цивилизованно решить этот вопрос, находясь еще в родильном доме. Но сегодня таких отказов от детей — это редчайший случай, поэтому, конечно это не нормально, особенно если такая психология есть у женщины. Женщина — она мать, и у нее природой заложена любовь к своему ребенку», — говорит Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека в Москве.
А что остается делать ребенку, если материнский инстинкт самого близкого человека спит непробудным сном? Подростки иногда сами бьют тревогу, просят службы опеки забрать их из опасной семьи. Но малыши… Они беззащитны и беспомощны.
«Мы должны сделать все для того, чтобы работала межведомственная система. У нас практически все ведомства, они отвечают за здоровье и за благополучие ребенка. Просто, если ребенок перестает посещать поликлинику, то врачи не просто должны не забыть о нем, а поинтересоваться, что же с ребенком. Но не срабатывает зачастую механизм, даже если ребенок престал ходить в детский сад, то не всегда воспитатели интересуются, а что же с ребенком произошло, возможно, это та самая ситуация, которая представляет угрозу жизни и здоровью ребенка. Соседи не должны молчать, хотя у нас нет ответственности за несообщение о несчастном случае. Например, во многих европейских странах, если ты не сообщил о каком-то неблагополучии тебе известном, то тебя могут привлечь к уголовной ответственности», — сказала Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
Елене Каримовой ближайшие 19 лет предстоит провести в колонии общего режима. Но тюрьма уже не вернет к жизни ее детей. Ничего уже не поможет маленькой Кристине, про которую забыла и мать, и врачи. Наказание должно следовать. Но в первую очередь нужно, чтобы общество вокруг перестало быть равнодушным. Окружающие люди должны реагировать на тревожные сигналы, проявлять заинтересованность к чужой беде и бдительность. Дети не должны умирать!