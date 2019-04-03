Британия подняла свои истребители для сопровождения российских Ту-160

Москва, 3 апреля. Британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками Ту-160, сообщили в пресс-службе британских ВВС.

Истребители Typhoon поднялись с военной базы Lossiemouth в Шотландии для наблюдения за двумя российскими Ту-160. В ВВС Британии отметили, что «российские самолеты не пересекали границ британского воздушного пространства».

В ведомстве добавили, что российские истребители часто заходят в воздушное пространство Великобритании, но во время наблюдения инцидентов не происходило, передает телеканал «360».

Согласно данным западных авиадиспетчерских служб, сейчас речь идет о двух Ту-160 с бортовыми номерами 60941 и 60942, вылетевших с авиабазы Оленья в Мурманской области.

Ту-160 могут быть вооружены крылатыми ракетами Х-101 и Х-102 с термоядерной боевой частью. Кроме того, дальность этих самолетов позволяет ударить по основным корабельным группировкам НАТО в Северной Атлантике, напоминает «Царьград».

В конце марта два бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ пролетали над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Как сообщала «Газета.ру», российские самолеты на разных участках полета сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Британии.

По данным Минобороны РФ, ракетоносцы Ту-160 выполняли плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.