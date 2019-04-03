Глава профсоюза футболистов рассказал о будущем Кокорина в «Зените»

Москва, 3 апреля. Руководство петербургского «Зенита» вправе продлить контракт с нападающим Александром Кокориным, арест которого был продлен до 25 сентября, сообщил глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов.

Президент-генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил поддержку профессиональному спортсмену и пообещал ему дать второй шанс. Отметим, что контракт Кокорина истекает 30 июня этого года.

«Кокорин не ограничен в праве подписать новый трудовой договор. Теоретически это возможно. Другой вопрос — будет ли делать это «Зенит», не дождавшись решения суда. Какой смысл рисковать? Хотя риск не огромный, потому что зарплату в этот момент выплачивать не нужно», — отметил Зотов в беседе с телеканалом «360».

Ранее в среду Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей футболистов «Краснодара» и «Зенита» Павла Мамаева и Александра Кокорина, которых обвиняют в участии в двух драках в Москве в октябре прошлого года. Профессиональные спортсмены пробудут в СИЗО до 25 сентября.

Напомним, по данным следствия, Кокорин и его младший брат, Мамаев и их общий друг избили водителя ведущей Первого канала и чиновника. Инцидент произошел в октябре прошлого года в столице. Фигуранты дела находятся в СИЗО с октября. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».