Врача возмутили слова Малышевой об остеопатах

Москва, 3 апреля. Врача-остеопата Дмитрия Мохова возмутили слова ведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой, которая заявила, что «остеопатии не существует как специальности». По мнению врача, таким образом, Малышева оскорбила тысячи российских врачей-остеопатов.

Мохов обвинил Малышеву в непрофессионализме, а также написал жалобу директору «Первого канала» Константину Эрнсту.

«Мы уже направили официальное письмо директору телеканала Константину Эрнсту. Сейчас ждем от него ответ», — приводит новостное агентство «URA.RU» слова заместителя Дмитрия Мохова по финансовым вопросам, а также персоналу и маркетингу Екатерины Воеводской.

Дмитрий Мохов является доктором медицинских наук и более двадцати лет занимает врачебной деятельностью в различных медицинских учреждениях. Последние пятнадцать лет кроме врачебной деятельности он также занимается преподаванием.

Шоу «Жить здорово!» неоднократно оказывалось в центре скандалов в связи с неоднозначными сюжетами этой передачи. 13 февраля в эфире вышла очередная передача «Жить здорово!», в которой актриса Светлана Галка, одетая в костюм матки, поет песню о здоровье от лица женских репродуктивных органов. Этот эфир вызвал широкое общественное обсуждение; некоторые даже потребовали закрыть передачу.