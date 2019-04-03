Генсек НАТО поставил в один ряд ИГ, Гитлера и Сталина

Вашингтон, 3 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в Конгрессе США и в своей речи поставил в один ряд террористическую группировку «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина.

Выступая в Конгрессе, глава Североатлантического альянса заявил о важности переговоров с Россией, «чтобы избежать просчетов». При этом он заверил, что в Европе не будут развернуты ядерные ракеты наземного базирования.

По словам Столтенберга, передает «Царьград», сегодня Альянс не хочет начинать гонку вооружений. Однако в своей речи он поднял тему врагов организации, поставив в один ряд террористов, Гитлера и Сталина.

«У свободы есть враги. И их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом», — заявил генсек НАТО.

По мнению Столтенберга, для сохранения мира необходимо «действовать и инвестировать». Как уточняет «Газета.ру», глава НАТО призвал союзников «больше расходовать на оборону».

Зал встретит заявления генсека аплодисментами.

В эти дни в Вашингтоне проходят мероприятия, приуроченные к 70-летию юбилея НАТО. В четверг в Вашингтоне пройдет заседание Североатлантического совета.

В конце марта союзники по НАТО договорились продлить мандат Столтенберга на посту генерального секретаря Альянса еще на два года, до 30 сентября 2022 года. При этом они выразили «свою поддержку работе генсека по адаптации и модернизации НАТО».

1 Организация запрещена на территории РФ.