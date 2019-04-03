Москва, 3 апреля. Народный артист России Алексей Булдаков ушел из жизни в возрасте 68 лет. Роль генерала Иволгина в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки» сделала из Булдакова по-настоящему народную звезду. Однако журналисты издания «Крым.Реалии» считают, что работа в кино не является главной заслугой Булдакова.

Портал «Крым. Реалии» опубликовал новость о смерти артиста с заголовком «Умер российский актер Алексей Булдаков, поддержавший аннексию Крыма». Данная публикация вызвала волну критики со стороны представителей Общественных палат Крыма и России и популярных Telegram-каналов.

Стоит отметить, что упоминание полуострова в названии издания вводит читателя в заблуждение, так как «Крым.Реалии» не является российским СМИ. При этом издание не скрывает источник своего финансирования, а буква «i» в слове «медia» свидетельствует об удаленной работе редакции.

Telegram-канал Russia Today задал риторический вопрос после публикации «Крым.Реалии».

Telegram-канал «Суверенная демократия» усомнился в эффективности такой пропаганды.

«Свидетель Империи» выступил за то, чтобы распространить редакционные стандарты «Свободы» на будущие заметки.

«Свидетель Империи» выступил за то, чтобы распространить редакционные стандарты «Свободы» на будущие заметки.

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе напомнил, что главный редактор «Крым.Реалии» Владимир Притула долгое время жил в Крыму, где выполнял роль распорядителя американских грантов, которые финансировались за счет фонда Джорджа Сороса, передает «Политика Сегодня».

«Он был смотрящим от фонда Сороса. Зная историю Притулы, могу предположить, что «Крым.Реалии» могли устроить провокацию на имени актера. Чтобы устроить гадость, связанную с Крымом», — отметил Иоффе.

По словам члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, в последнее время «Радио Свобода» испытывает трудности из-за сокращения финансирования.

«По моей информации, «Радио Свобода» сократили финансирование где-то на четверть. Поэтому снижается качество. Во-вторых, видимо, перед хозяевами должны отрабатывать с удвоенной силой. Такое соревнование на самую дебильную подачу материала. Иначе их могут закрыть», — пояснил Малькевич.

Он также добавил, что публикация «Крым.Реалии» о Булдакове должна стать поводом для анализа работы СМИ-иностранных агентов в России.

Корреспондентам издания «Политика Сегодня» удалось дозвониться до главного редактора «Крым.Реалии» Владимира Притулы. Журналисты попросили Притулу прокомментировать скандальную публикацию, однако главред «Крым.Реалии» заявил, что не читал данную новость.

«Я не читал новость. Извините, у меня конференция», — сказал Притула, попросив перезвонить через час.

Позднее журналисты попытались повторно связаться с Притулой, однако главред «Крым.Реалии» игнорировал телефонные звонки.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования подавляющее большинство жителей полуострова поддержало воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум в Крыму соответствовал нормам международного права, при этом ранее аналогичные голосования проходили и в других странах.