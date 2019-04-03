Генсек ООН призвал сохранить территориальное единство Сирии, включая Голаны

Каир, 3 апреля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что, как бы ни решился политический кризис в Сирии, территориальное единство страны должно быть сохранено. Так генсек ООН, находящийся с визитом в Египте, ответил на вопрос о признании США Голанских высот частью Израиля.

Гутерреш выразил надежду, что решение американского президента Дональда Трампа не окажет негативного влияния на процесс урегулирования в САР.

«Любое политическое решение по Сирии, которого мы достигнем, должно сохранять единство сирийских территорий, включая Голаны», — сказал Гутерреш.

Напомним, Голанские высоты — это горное плато на территории Сирии, которое Израиль аннексировал в 1981 году. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что для Вашингтона пришло время признать Голаны частью Израиля.

В МИД РФ указали на то, что высказывание Трампа — это очередное проявление пренебрежения нормами международного права и резолюциями Совета Безопасности ООН со стороны США. В ООН подчеркнули, что статус Голанских высот, являющихся территорией Сирии, остается неизменным.