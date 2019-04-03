МИД РФ ответил на заявления НАТО по Керченскому проливу

Москва, 3 апреля. Заявления НАТО по Керченскому проливу звучат как «подыгрывание милитаристским лозунгам» главы украинского государства Петра Порошенко, чтобы обострить ситуацию в преддверии второго тура президентских выборов, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен принять меры по обеспечению безопасного проходов украинских судов через Керченский пролив. Кроме того, добавила она, НАТО планирует расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря.

«Звучит как одностороннее подыгрывание милитаристским лозунгам Порошенко для обострения ситуации накануне второго тура в надежде на то, что это поможет поднять псевдопатриотический дух украинского избирателя», — сказал российский дипломат, комментируя заявление американского представителя при альянсе.

В то же время Карасин высказал мнение, что украинцы уже привыкли к подобного рода провокациям.

«Так что надеюсь, что они отнесутся к этому с соответствующими ремарками», — добавил замглавы МИД РФ в беседе с ТАСС.

Ранее замминистра обороны Украины Олег Шевчук заявил, что Киев уже «одной ногой» находится в НАТО. Это произошло, по его словам, в связи с изменениями условий военных закупок.

Напомним, 31 марта прошли выборы президента Украины. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не смог набрать нужно количество голосов, чтобы стать победителем в первом туре. Второй тур запланирован на 21 апреля, в нем примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко.