Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского на победу во втором туре выборов

Киев, 3 апреля. Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский одержит победу во втором туре выборов с результатом 49,4% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола телеканалов «112 Украина» и NewsOne, опубликованные на сайте центра «Социальный мониторинг».

«В ответ на вопрос о возможном выборе во втором туре 49,4% отдали предпочтение Зеленскому и 19,8% респондентов – Порошенко», — говорится в исследовании.

Более 19% опрошенных не определись с выбором, а 11,6% заявили, что не намерены принимать участие в голосовании.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. К настоящему моменту Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99,88% протоколов. Согласно результатам лидером первого тура выборов является кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,23% избирателей. Вторую строчку занимает действующий президент Украины Петр Порошенко с результатом 15,95% голосов. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заняла третье строчку, ее поддержали 13,39% избирателей.