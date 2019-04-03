Зеленский вызвал Порошенко на дебаты в «Олимпийский»

Киев, 3 апреля. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принял вызов на дебаты действующего главы государства Петра Порошенко, написал он на своей странице в социальной сети Facebook. Лидер первого тура президентских выборов также выдвинул условие, чтобы дебаты прошли на стадионе «Олимпийский» в Киеве, он дал Порошенко на раздумье сутки.

«Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, отморожусь, спрячусь, нет. Я это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Вместе с тем Зеленский выдвинул Порошенко условие. По словам лидера первого тура президентских выборов, дебаты должны пройти «перед народом Украины» в НСК «Олимпийский», который является самым большим стадионом в Киеве.

«Даю вам 24 часа», — подчеркнул лидер первого тура президентских выборов.

Он добавил, что все телеканалы должны получить допуск к дебатам. Кроме того, по словам Зеленского, все кандидаты в президенты Украины должны пройти медицинскую экспертизу на наличие в крови алкоголя или наркотиков.

Ранее в штабе Порошенко заявили, что он примет участие в теледебатах. Зеленский ответил, что готов к дебатам со своим конкурентом.

В минувшее воскресенье украинцы выбирали президента страны. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не смог набрать необходимое число голосов, чтобы победить на выборах в первом туре. Второй тур запланирован на 21 апреля, в нем будут участвовать Владимир Зеленский и Петр Порошенко.