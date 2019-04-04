Сирия, 4 апреля. Боевики ИГ1 задействовали смертников в Ракке. САА уничтожила военный штаб «Ан-Нусры»*** в Идлибе. Сирийцы осудили решение США о признании суверенитета Голанских высот за Израилем, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные авиаудары по убежищам «Ан-Нусры» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы укрепрайонов исламистов на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): вела перестрелки с курдами на северо-востоке Алеппо.

«Исламское государство»1: предприняло три вылазки в восточной части Дейр-эз-Зора; организовало атаку с участием смертников в Ракке.

«Тахрир Аш-Шам»: казнила человека в западной части Идлиба; лишилась одной из штаб-квартир под ударами САА в провинции Идлиб.

Курды: пресекли попытку своих бойцов перейти в зону контроля САА в Ракке; потеряли трех своих бойцов в результате нападений ИГ в Дейр-эз-Зоре; провели аресты в Ракке.

Международная коалиция: провела боевые вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: продолжают патрулировать демилитаризованную зону в «Большом Идлибе».

Провинция Алеппо

В минувшие сутки в северо-восточной части региона возобновились взаимные обстрелы между курдскими отрядами и силами протурецких вооруженных формирований. По информации Telegram-канала (dorarsite), столкновения фиксировались севернее Манбиджа у КПП «Аун Ад-Дадат». Никаких данных о потерях противоборствующих сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Между тем агентство новостей Egy Saudi со ссылкой на информационный портал SANA News заявило о том, что адвокаты из города Алеппо обратились в суд с требованием возбудить уголовное дело в отношении американского президента Дональда Трампа и осудить его по факту вмешательства во внутренние дела Сирийской Арабской Республики (САР) и подрыва престижа САР. Текст искового заявления был опубликован в социальных сетях. Как известно, США находятся в Сирии незаконно, более того, за время пребывания в САР действия американских сил привели к гибели тысяч гражданских лиц.

Провинция Хомс

Появились сведения о новых преступлениях боевиков, базирующихся на территории так называемой зоны безопасности периметром в 55 километров, которая находится в оккупации Соединенных Штатов. Новостное агентство ТАСС передавало, что в ходе координационного совещания по вопросу ликвидации лагеря «Эр-Рукбан» координатор комитета национального примирения Сирии Ахмед Мунир заявил о том, что исламистами были расстреляны мужчина и его жена, у которых остались двое детей. Известно, что они были убиты, поскольку изъявили желание вернуться в районы, освобожденные правительственными войсками. Во время заседания также обсуждались вопросы преступной деятельности боевиков: продажи наркотиков, контрабанды и изъятия гумпомощи с целью продажи. Напомним, представители США вновь проигнорировали призыв прибыть на совещание.

Провинция Дейр-эз-Зор

В контролируемых курдами районах Дейр-эз-Зора накануне вновь произошли вылазки боевиков «Исламского государства», действующих в составе «спящих ячеек». Военный источник в сети Twitter (RisboLensky), ссылаясь на медиапорталы ИГ, сообщал о том, что террористы организовали нападения у поселения Сабха, на участке магистрали между городом Дибан и нефтяным месторождением Джарноф, а также у поля Аль-Омар. Позднее стало известно, что во время развернувшихся столкновений были убиты как минимум трое бойцов «Демократических сил Сирии»**** (SDF). В связи с этим военные самолеты западного альянса возобновили авианалеты в районе Аль-Омара, передавал Twitter-канал (DeirEzzor24). Информации о последствиях боевых вылетов все еще не поступало.

Тем временем курдские СМИ продолжили публиковать неподтвержденные сообщения о стабилизации обстановки на захваченной территории. Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) заявлял о том, что зона контроля курдских сил все больше походит на «отдельное государство». Однако этому противоречат регулярные данные о протестах арабского населения, несогласного с оккупацией SDF и США.

Провинция Идлиб

Исламисты антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1 казнили одного из заключенных по обвинению в связях с «Исламским государством». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что казнь состоялась в городе Джиср Аш-Шугур на западе Идлиба. Кроме того, поступали сведения об аресте трех человек в населенном пункте Серакиб за торговлю вооружением.

Во второй половине дня в регионе прошли боевые вылеты ВКС России. По данным новостного портала Al Masdar News, под ударом оказались военные объекты джихадистов «Ан-Нусры», а также их оборонительные сооружения в районах Наби-Аюб и Аз-Завия. Вылеты ВКС РФ стали реакцией на регулярные нарушения боевиками режима прекращения огня в демилитаризованной зоне, которая была сформирована на границах «Большого Идлиба» в соответствии с российско-турецким Меморандумом от 17 сентября. Благодаря действиям ВКС РФ силам САР позднее удалось уничтожить одну из штаб-квартир «Тахрир Аш-Шам», о чем заявляло информагентство Al Ahed News.

Турецкие военнослужащие продолжили осуществлять мониторинг обстановки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и радикалов. Интернет-портал Halab Today TV сообщал о том, что наблюдатели ВС Турции патрулировали шоссе между населенными пунктами Сармин и Мурек.

Провинция Ракка

В Ракке произошли два взрыва, вызванные детонацией мин, установленных террористами ИГ еще во время оккупации данных территорий. Агентство новостей Al Manar News передавало, что сперва сработало СВУ, заложенное в одном из кварталов административного центра региона, позднее детонировала бомба в близлежащем поселении Таль Осман. Случившееся привело к ранению трех гражданских лиц.

Продолжились аресты гражданских лиц курдами. Не менее пяти молодых людей были задержаны в целях принудительной мобилизации в Ракке, еще три человека лишились свободы в населенном пункте Ат-Табка из-за высказывания недовольства в адрес «демократических сил». Кроме того, под арест попали три бывших члена SDF, которые попытались бежать в зону контроля правительственной армии.

Во второй половине дня поступила информация об атаке смертников «Исламского государства». По данным информагентства SOHR, три боевика активировали на себе взрывные устройства вблизи одного из контрольно-пропускных пунктов SDF, что привело к нескольким пострадавшим среди курдских бойцов.

Провинция Хасака

В провинциях Хасака, Эс-Сувейда, Даръа и Дейр-эз-Зор накануне прошли массовые протестные акции местных жителей, которые выступили против признания Голанских высот израильской территорией. Об этом сообщил Facebook-канал (dimashq.now). Напомним, поводом к проведению демонстраций стало подписание декларации о признании суверенитета Израиля над Голанами президентом США Дональдом Трампом, которое состоялось 25 марта. Как известно, оккупация данной территории Израилем является нарушением международного права, о чем заявлял Совбез ООН.

К вечеру появилась информация о том, что около 30 боевиков бежали из тюрьмы «Демократически сил Сирии» (SDF), расположенной восточнее города Аш-Шаддади. Интернет-портал Halab Today TV передавал, что среди бежавших находились несколько высокопоставленных лидеров группировки. По предположению местных активистов, курды могли самостоятельно освободить джихадистов за выкуп.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)