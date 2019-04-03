Голикова допустила введение новых мер поддержки семей с детьми

Москва, 3 апреля. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая социальную сферу, заявила, что власти намерены принять дополнительные меры, чтобы стимулировать рождаемость в России.

Голикова напомнила, что в настоящее время в РФ существует три вида федеральной финансовой поддержки семей с детьми. Вице-премьер констатировала, что сохранение нации требует введения дополнительных мер.

«Скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры для того, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей. Это связано со многими аспектами, в том числе с той темой, о которых сказали вы — с необходимостью обеспечения сохранения нации», — сказала Голикова в эфире канала «Россия-1».

Вице-премьер уточнила, что рассматривается, в частности, вариант, при котором материнский капитал в России будут выдавать после рождения первенца. Напомним, о необходимости повысить рождаемость в России в послании к Федеральному собранию ранее говорил президент РФ Владимир Путин.