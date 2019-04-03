Детей из гимназии на Ямале отправили на медосмотр из-за больного туберкулезом учителя

Салехард, 3 апреля. В Обдорской гимназии Салехарда в ЯНАО школьникам предстоит пройти медосмотр из-за преподавателя, заболевшего туберкулезом, сообщает URA.RU со ссылкой на анонимный источник.

По данным источника, один из преподавателей гимназии прошлой осенью перестал появляться на работе. Родителям причину отсутствия учителя не объяснили. По его словам, зимой выяснилось, что преподаватель болен туберкулезом, и «теперь всем учащимся школы нужно пройти срочное внеплановое обследование в тубдиспансере».

Директор гимназии Игорь Овсяник уточнил, что заболевание у учителя обнаружили во время планового осмотра и сразу отстранили от занятий. По его словам, школьников от занятий не отстраняют, а предпринимаемые меры, в том, числе медосмотры, это рекомендации городского тубдиспансера. Директор подчеркнул, что в школе не собирались замалчивать проблему.

В окружном департаменте образования обратили внимание на то, что распространение информации о диагнозе является прямым нарушением врачебной тайны, поэтому соблюдение закона «родители учеников приняли за попытку утаить от них важную информацию».

Отметим, в конце марта во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что смертность от туберкулеза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года, как сообщал RT, благодаря глобальным усилиям по борьбе с туберкулезом были спасены 54 млн жизней. При этом в ВОЗ подчеркнули, что туберкулез по-прежнему остается одной из основных причин смертности в мире: ежедневно из-за этой болезни умирают почти 4,5 тыс. человек.