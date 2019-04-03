Сирия, 3 апреля. Террористы организовали атаку с участием смертников в Ракке. Порядка 30 боевиков ИГ1 бежали из тюрьмы курдов в Хасаке. На севере Идлиба был похищен один из главарей «Файлак Аш-Шам», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков к северо-западу от Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подозревается в похищении одного из высокопоставленных лидеров «Файлак Аш-Шам» на севере Идлиба.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): организовало атаку смертников в городе Ракка.

Курды: провели рейды в одном из лагерей для беженцев северо-восточнее Дейр-эз-Зора; упустили порядка 30 террористов в Хасаке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что радикалы «Демократических сил Сирии»**** (SDF) приступили к рейдам в лагере беженцев, расположенном неподалеку от населенного пункта Аль-Хармушия к северо-востоку от административного центра региона. Предполагается, что курдские бойцы надеются обнаружить там джихадистов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность под видом перемещенных лиц. Напомним, за последние несколько дней вылазки террористов на оккупированных курдами территориях Дейр-эз-Зора значительно участились. В первой половине дня поступала информация о трех налетах боевиков в провинции, которые привели к ранению нескольких бойцов SDF.

Провинция Идлиб

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что недалеко от населенного пункта Салва, располагающегося на северной окраине провинции, неизвестными был похищен один из высокопоставленных главарей антиправительственной группировки « Файлак Аш-Шам», выступающей на стороне протурецкой «Сирийской свободной армии»** (ССА). Активисты вооруженной оппозиции полагают, что нападение в данном районе могло быть совершено джихадистами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», которая стремится контролировать зону «Большого Идлиба» полностью. Напомним, в первые две недели января в регионе разворачивались ожесточенные бои между различными исламистскими бандформированиями, в результате которых большую часть провинции заняли боевики «Джебхат Ан-Нусры»1*** и подконтрольных ей группировок.

Между тем в южной части Идлиба продолжаются ожесточенные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами. Согласно сведениям Twitter-канала (Step_Agency), противоборствующие стороны обмениваются ударами недалеко от населенных пунктов Аль-Касабия, Ат-Тамания и Хош-Абидин.

Провинция Ракка

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что джихадисты «Исламского государства» задействовали смертников для атаки на один из военных объектов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в городе Ракка. Трем боевикам с «поясами шахидов» удалось пробраться к окраинам города и совершить самоподрыв. В результате теракта пострадали несколько курдских бойцов из числа SDF и так называемой милиции «Асайиш». Более подробные сведения в настоящий момент уточняются. Очередная вылазка боевиков подвигла курдов приступить к обследованию ранее захваченных территорий провинции в целях выявления так называемых спящих ячеек террористической группировки. Тем не менее никакой информации о результатах операции курдских сил пока не поступало.

Провинция Хама

На северо-западе от Хамы продолжаются взаимные обстрелы правительственной армии и радикалов незаконных бандформирований. По данным Twitter-канала (HalabTodayTV), артиллерия сил САР ведет огонь по укреплениям боевиков в районе гор Шахшабу, а также на окраине населенного пункта Бейт Аль-Рас. Как сообщалось ранее, ответные удары Сирийской арабской армии (САА) были спровоцированы нарушением режима прекращения огня, действующего в демилитаризованной зоне, со стороны исламистов.

Провинция Хасака

Поступили данные о том, что порядка 30 террористов «Исламского государства», в том числе несколько высокопоставленных главарей, бежали из тюрьмы «Аль-Катиба», контролируемой курдскими отрядами. Об этом сообщает интернет-портал Halab Today TV. Как известно, здание тюрьмы находится к востоку от города Аш-Шаддади в южной части Хасаки. Некоторые местные активисты уверены, что радикалы SDF намеренно освободили боевиков в обмен на денежный выкуп.

Напомним, накануне стало известно о том, «Демократические силы Сирии» (SDF) планируют строительство шести тюрем для содержания джихадистов террористической группировки. Более того, силы международной коалиции уже доставили стройматериалы и оборудование, необходимые для их возведения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)