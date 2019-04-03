В Троице-Измайловском соборе прошла панихида по погибшим в теракте. ФАН-ТВ

Во вторую годовщину гибели людей в петербургском метро в Троице-Измайловском соборе прошла панихида. А у станции метро «Технологический институт» люди выстраивались в очередь, чтобы возложить цветы и поставить свечи в память о погибших.

Помолиться об упокоении невинноубиенных жертв теракта пришли родственники и близкие погибших, а также все неравнодушные горожане.

«Сегодня будут помянуты все без исключения, все 15 человек, там были и люди православные и мусульмане, мы поминаем всех без исключения, потому, что мы считаем неправильным разделение усопших. Они были вместе, они погибли вместе, и мы молимся за упокой их всех. Не случайно именно я провожу эту панихиду, потому что для меня это не простой звук, эта трагедия. Я уже три года окромляю родственников погибших в теракте над Синаем, у меня там погиб друг, и с тех пор мы каждый месяц в этом соборе совершаем панихиды, в последнюю субботу месяца собираемся все вместе молимся. Родные и близкие пострадавших в этих терактах, они в хорошем смысле слова уже стали семьей», — говорит Сергей Кубишкин, настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского, иерей.

В теракте у Ирины Антоновой серьезно пострадала дочь, во время взрыва она находилась в нескольких метрах от террориста. Девушка уже перенесла более 10 операций, последняя была в марте этого года. После трагедии Ирина создала ассоциацию «Надо жить», оказывающую помощь пострадавшим от терактов и чрезвычайных ситуаций. Члены организации участвуют в принятии закона о жертвах терактов, который бы помогал и защищал права пострадавших.

«В этой трагедии у меня пострадала дочь Элина, она была одной из самых тяжелых, еще до конца не восстановилась. Проходят операции, процесс восстановления довольно длительный. Сегодня мы здесь, потому что я считаю, что мы должны помнить о тех людях, кто погиб. Это не война, не боевые действия, но, к сожалению люди, погибли и имеют травмы, такие же, как получают люди на войне минно-взрывные, и мы должны все вместе объединиться против этого зла, против терроризма», — сказала Ирина Антонова, мать пострадавшей.

Троицкий собор находится ближе других православных храмов к месту трагедии. Сегодня к станции метро «Технологический институт» нескончаемым потоком люди несли цветы и зажигали свечи в память о тех, кто так и не вышел из метро. В теракте у Лидии погибла крестница Оксана Даниленко. Женщина признается, что этот день навсегда останется самым мрачным в ее жизни.

«Здесь погибла моя крестниница и его дочь. Этот день памяти, который невозможно выбросить из своей жизни, он всегда будет напоминать об этом страшном событии, о том, что в этот день мы лишились нашей Оксаны. Это будет грустный день и горестный», — сказала Лидия Даниленко, родственница пострадавшей.

Напомним два года назад в петербургском метро на перегоне между станциями «Сенная Площадь» и «Технологический институт» террорист-смертник привел в действие самодельную бомбу, от взрыва погибли 15 человек, более 100 пострадали.