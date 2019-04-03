ЦБ предложил переводить зарплаты по номеру телефона

Москва, 3 апреля. Банк России прорабатывает идею использования системы быстрых платежей для перевода зарплат, заявила первый заместитель главы ЦБ Ольга Скоробогатова.

Скоробогатова назвала правильной идею дать возможность физическим лицам вне зависимости от работодателя получать заработную плату на счет в тот банк, в который он хочет.

«Мы сейчас рассматриваем в системе быстрых платежей создание такой функции, как перевод физлицу по телефону денежных средств на любой счет, который он хотел бы использовать по своим зарплатным зачислениям», — сказала она.

При этом, по ее мнению, предложение сформировать единый зарплатный реестр — «абсолютно неумная идея».

Напомним, ЦБ запустил в январе этого года систему быстрых платежей, которая сделала доступной услугу перевода денежных средств на счета других банков по номеру телефона. С момента запуска системы к ней подключились 12 банков и еще 100 подали заявки.