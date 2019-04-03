Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

ЦБ предложил переводить зарплаты по номеру телефона

32
0 Оставить комментарий

ЦБ предложил переводить зарплаты по номеру телефона

Москва, 3 апреля. Банк России прорабатывает идею использования системы быстрых платежей для перевода зарплат, заявила первый заместитель главы ЦБ Ольга Скоробогатова.

Скоробогатова назвала правильной идею дать возможность физическим лицам вне зависимости от работодателя получать заработную плату на счет в тот банк, в который он хочет.

«Мы сейчас рассматриваем в системе быстрых платежей создание такой функции, как перевод физлицу по телефону денежных средств на любой счет, который он хотел бы использовать по своим зарплатным зачислениям», — сказала она.

При этом, по ее мнению, предложение сформировать единый зарплатный реестр — «абсолютно неумная идея».

Напомним, ЦБ запустил в январе этого года систему быстрых платежей, которая сделала доступной услугу перевода денежных средств на счета других банков по номеру телефона. С момента запуска системы к ней подключились 12 банков и еще 100 подали заявки.

Автор: Данила Копп
Источник: Финмаркет
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров