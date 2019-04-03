В Киеве заявили, что Украина уже «одной ногой в НАТО»

Киев, 3 апреля. Заместитель главы министерства обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна «одной ногой» уже находится в НАТО. Говорить об этом с полной уверенностью, считает Шевчук, позволяет изменение условий военных закупок.

«Минобороны подписало соглашение с агентством НАТО по поддержке и снабжению об установлении отношений в сфере купли-продажи в поддержку несистемных брокерских услуг для ВСУ», – заявил Шевчук в интервью украинскому ресурсу Тиждень.ua.

По словам заместителя главы военного ведомства, диверсификация поставок вооружения и комплектующих понизит зависимость украинского оборонного комплекса от России.

Напомним, вступление в НАТО было объявлено целью внешней политики Украины в 2016 году, более того, курс на присоединение к альянсу был прописан в конституции Украины. Чтобы соответствовать требованиям НАТО, киевские власти проводят реформы в ВСУ.

В 2019 году за Украиной был закреплен статус страны-аспиранта при НАТО. Верховная рада попросила альянс предоставить Киеву план действий по вступлению в НАТО. Украинские политологи и экономисты в то же время сомневаются, что вступление в НАТО возможно для Украины в ее нынешнем виде. В частности, популярно мнение, что стать частью альянса страна может только после окончательного распада.