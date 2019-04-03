Слуцкий объяснил, зачем США санкции против России

Москва, 3 апреля. У России есть весь необходимый инструментарий для противодействия санкциям США, заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя законопроект американских политиков о новых ограничительных мерах против Москвы.

«Новая инициатива сенаторов от обеих партий практически дублирует билль, названный «санкциями из ада» и внесенный еще до промежуточных выборов в Конгресс США. На Капитолийском холме таким образом проводится планомерная линия по закреплению мер давления на Россию», — объяснил парламентарий.

По его мнению, Вашингтон таким образом пытается обеспечить Соединенным Штатам конкурентные преимущества на мировых рынках. Слуцкий высказал мнение, что американцы используют грязные и циничные методы, прикрыть которые «стараются мифической «российской угрозой».

Он подчеркнул, что никаких реальных оснований для введения новых ограничительных мер за якобы «российское вмешательство» в выборы нет.

«Россия не первый год сталкивается с противоправными рестрикциями Запада. У нас существует весь необходимый инструментарий для противодействия им, в том числе и на законодательном уровне», — добавил он.

Ранее в среду стало известно, что американские политики внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях против России. Проект закона предполагает блокировку активов нескольких крупнейших банков России.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы США продолжается уже два года. В марте министерство юстиции США опубликовало основные выводы спецпрокурора. В докладе подчеркивается, что ни американский лидер Дональд Трамп, ни его команда не состояли в сговоре с Россией.