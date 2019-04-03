Голосование по альтернативам Brexit заблокировали в парламенте Британии

Лондон, 3 апреля. Палата общин парламента Великобритании заблокировала третье голосование по альтернативам Brexit после того, как парламентарии не смогли определиться с повесткой рассмотрения данного вопроса.

В среду в Лондоне состоялось голосование по вопросу проведения на следующей неделе нового голосования по вариантам выхода Великобритании из ЕС. Голоса распределились поровну, после чего спикер Палаты общин Джон Беркоу констатировал, что неопределенности вокруг Brexit стало только больше.

Напомним, ранее во время голосования по вариантам выхода Соединенного королевства из ЕС самым популярным вариантом оказался Brexit при сохранении членства в таможенном союзе. Второй по популярности сценарий предусматривает вынос любого соглашения с ЕС на британский референдум.

29 марта парламент Великобритании в третий раз отверг соглашение с Европейским союзом, предложение главой правительства Терезой Мэй. Парламент королевства должен одобрить один из вариантов сделки с ЕС к 12 апреля, в противном случае Европейский союз намерен отказаться от предоставления Лондону отсрочек даты окончательного Brexit.