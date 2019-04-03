Глава Евпатории прокомментировал свое задержание

Евпатория, 3 апреля. Главу администрации Евпатории Андрея Филонова могут взять под стражу, его подозревают в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

В отношении Филонова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, пишет «ForPost».

Согласно данным ведомства, Филонов дал указание изменить вид разрешенного использования участков, которые находятся в собственности Евпатории.

«В результате действий главы администрации бюджету города причинен ущерб на сумму порядка 35 миллионов рублей», — подчеркивается в сообщении УФСБ.

Филонов заявил о своей невиновности, но отметил, что готов понести ответственность «наравне с теми, кто, как выяснит следствие, будет виноват».

Напомним, накануне Евпаторийский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил расторгнуть контракт с Филоновым из-за конфликта интересов при назначении директора одного из муниципальных учреждений.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал дело против Филонова, подчеркнув, что перед законом и правосудием «неприкасаемых нет».