Росстат объяснил данные исследования об уровне жизни россиян

Москва, 3 апреля. Росстат объяснил, откуда взялись данные об уровне жизни россиян, и напомнил, насколько изменились условия жизни в стране за последние несколько лет.

Ранее Росстат опубликовал итоги комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год. СМИ обратили внимание на один из пунктов, согласно которому треть российских семей «не имеют денег на покупку обуви по сезону». В среду сообщения в СМИ прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил недоумение, откуда у Росстата такие данные.

В статистическом ведомстве напомнили, что комплексное наблюдение условий жизни населения проводится с 2011 года в соответствии с постановлением правительства РФ. Каждые два года доклады публикуются на сайте ведомства.

При этом в Росстате подчеркнули, что данное исследование «является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ», а его методику разрабатывали эксперты вместе с сотрудниками Высшей школы экономики. В рамках подготовки исследования за 2018 год было опрошено 60 тыс. домохозяйств.

В сообщении Росстата подчеркивается, что для полноты картины необходимо сравнивать результаты исследований с прошлыми годами.

К примеру, в ведомстве обратили внимание, что, по сравнению с 2016 годом, количество домохозяйств, способных ежегодно покупать удобную обувь по сезону, выросло с 50,3% до 63,8%, а число тех, кто с большими затруднениями может «свести концы с концами», сократилось с 17,4% до 14,6%.

В сообщении Росстата подчеркивается, что по целому ряду важнейших показателей ситуация в 2018 году улучшилась по сравнению с 2016 годом.

В следующий, пятый раз, комплексное исследование специалисты Росстата проведут в 2020 году.

Напомним, как сообщала «Газета.ру», ранее журналисты попросили Пескова прокомментировать данные статистического ведомства относительно нехватки денег на обувь.

«Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных», — ответил пресс-секретарь президента РФ.

Согласно данным Росстата, 35,4% российских семей ответили, что не могут позволить себе купить всем домочадцам две пары обуви на каждый сезон. При исследовании в 2016 году эта цифра была выше — 48%.