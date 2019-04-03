Медики раскрыли главные секреты правильного и здорового сна

Москва, 3 апреля. Здоровый сон является залогом хорошего настроения и продуктивной деятельности человека. Однако многие жители мегаполисов сталкиваются с недостатком сна из-за стрессов и отсутствия свободного времени. Экспертам удалось выяснить, как улучшить качество сна без использования медикаментов.

Одним из главных факторов полноценного здорового сна является соблюдение правил гигиены сна, считает доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Михаил Полуэктов. По его словам, каждый человек должен обеспечить переходный период между активной деятельностью и сном.

«Это нужно для того, чтобы перейти от деятельности, связанной с физической или умственной нагрузкой, к более спокойной деятельности, не связанной с заботами», — пояснил Полуэктов.

Еще одним немаловажным фактором является соблюдение режима сна. Человек должен ложиться спать в одно и то же время, что способствует формированию своеобразного рефлекса в организме. Кроме того, эксперт рекомендует просыпаться в одно и то же время, даже если это приводит к сокращению сна. По словам Полуэктова, сон взрослого человека должен длиться от семи до девяти часов, передает News.ru.

Эксперт призвал отказаться от приема лекарственных препаратов при возникновении проблем со сном. По его словам, любые снотворные средства не следует принимать более четырех недель, так как в противном случае может возникнуть вероятность развития зависимости.