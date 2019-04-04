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«Самые честные выборы». Часть 46: Бодрые старики против пассивного гея. Американцы готовы к «нетрадиционному» президенту

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«Самые честные выборы». Часть 46: Бодрые старики против пассивного гея. Американцы подтвердили, что готовы к «нетрадиционному» президенту

Создатель агентства USA Really Александр Малькевич продолжает публикацию глав своего политического «сериала» о перманентной избирательной кампании в США.

Я уже рассказывал о том, как Джо Байден, только собравшись на праймериз Демократической партии, уже стал объектом возмущения со стороны женщин, к которым он якобы приставал.

Вернее, сначала выступила только одна — политик из Невады Люси Флорес. По ее словам, в 2014 году на одном из мероприятий Демократической партии Байден подошел к ней сзади, «вдохнул запах ее волос», после чего поцеловал в затылок.

И вот — новая «серия». И новая женщина.

43-летняя жительница штата Коннектикут Эми Лаппос заявила, что в 2009 году бывший вице-президент США Джо Байден… потерся о ее нос.

«В этом не было сексуального подтекста, но он схватил меня за голову. Он положил руку мне на шею и притянул к себе, чтобы потереться носами. В первую секунду мне показалось, что он хочет поцеловать меня в губы», — так Эми Лаппос описала события десятилетней давности, когда она вместе с Байденом участвовала в мероприятии по фандрайзингу в Гринвиче, штат Коннектикут.

«Самые честные выборы». Часть 46: Бодрые старики против пассивного гея. Американцы подтвердили, что готовы к «нетрадиционному» президенту

Она подчеркнула, что такое поведение является неприемлемым и ситуация, произошедшая с ней, была «невероятно некомфортной».

Лаппос на тот момент работала помощницей конгрессмена-демократа Джима Хаймса, а Байден занимал пост вице-президента США.

«Он был вице-президентом, а я никем», — так женщина объяснила, почему не выступила с обвинениями сразу после инцидента.

Зато теперь «удобный» случай подвернулся. Спасибо уже упомянутой Флорес.

Лаппос пояснила, что решила высказаться именно поэтому: из-за «обесценивания заявления» Флорес некоторыми комментаторами, которые называли действия Байдена простым проявлением симпатии или «дедушкиным» поведением.

После первого обвинения Байден заявил, что «бесчисленное количество раз пожимал руки, обнимал людей и проявлял симпатию и поддержку» и «никогда не думал, что ведет себя неуместно», однако готов выслушать тех, кто считает иначе.

И ему придется это сделать, потому что появилась уже и третья (!), пока еще неназванная женщина, которая обвинила бывшего вице-президента в «неправильных прикосновениях». То есть на данный момент есть уже три заявления. Но будет больше. Ибо слабость «старины Джо» широко известна — любит он на публике нюхать волосы симпатичных женщин и целовать их в макушку. По нынешним временам в Штатах это… ну сами понимаете.

Повторю еще раз: все давно и хорошо знают о пристрастии Байдена обнимать женщин во время публичных мероприятий. Например, в 2014 году Байден похожим же образом трогал жену новоиспеченного министра обороны Эша Картера прямо во время церемонии его вступления в должность. «Странный дядя Джо», как его тогда прозвали республиканцы, не испытывал вообще никаких угрызений совести по поводу своих поступков.

«Самые честные выборы». Часть 46: Бодрые старики против пассивного гея. Американцы подтвердили, что готовы к «нетрадиционному» президенту

Сейчас, он, конечно, все отрицает, но кто ему поверит, учитывая всем известные факты? В прошлом либеральная публика закрыла бы глаза на проделки Байдена (как она делала и в контексте похождений Билла Клинтона). Но сейчас в ими же объявленную эпоху движения «#MeToo» обойти такие истории уже не получится.

Отмечу, что бывший вице-президент США может стать главным оппонентом действующему главе Белого дома Дональду Трампу. Бывший сенатор от штата Делавэр и вице-президент в администрации Барака Обамы уже дважды безуспешно пытался баллотироваться в президенты — в 1998 и 2008 годах. В начале 2019 года он наконец стал фаворитом среди демократов.

Но вот только надолго ли?

Кстати, вы не находите никакой закономерности? Как только мужчины в Америке начинают претендовать на какие-либо высокие посты, так сразу находятся женщины, которых они обняли, понюхали, не так посмотрели или — того серьезнее — вместе были на студенческих вечеринках. Ну а там, знаете ли, можно многое вспомнить…

В общем, похоже, придется Байдену уступить место претендента от Демократической партии более молодым, расово и гендерно прогрессивным кандидатам.

И такие есть у меня — да и вообще.

Так, большинство жителей США не возражают (уже?!) видеть на посту президента гея.

Во всяком случае, по результатам опроса NBC News и Wall Street Journal, 54% респондентов заявили, что положительно относятся к кандидатам нетрадиционной ориентации, еще 14% — «с энтузиазмом».

Опрос был проведен после того, как о своем намерении участвовать в президентской кампании 2020 года заявил мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич. Политик является открытым геем, каминг-аут он совершил в 2015 году, а в прошлом — «вышел замуж».

Все, кстати, довольно серьезно: если бы выборы кандидата от Демократической партии проходили уже сегодня (на примере штата Айова), то 37-летний «мэр Пит» был бы третьим с 11%. Впереди с большим отрывом Джо Байден и Берни Сандерс (25% и 24%), только вот о проблемах Байдена я уже написал выше, а Сандерсу в следующем году будет 79 лет. Может быть, возьмет энергичного гея себе хотя бы вице-президентом?..

«Самые честные выборы». Часть 46: Бодрые старики против пассивного гея. Американцы подтвердили, что готовы к «нетрадиционному» президенту

Впрочем, в энергии (и популярности) Сандерсу не откажешь, невзирая на его возраст. Так, он уже собрал более 18 млн долларов пожертвований на свою президентскую кампанию. И все это только с начала года.

По словам менеджера предвыборного штаба Сандерса Фаиза Шакира, «с тех пор, как Сандерс формально вступил в предвыборную гонку, было осуществлено 900 тыс. индивидуальных пожертвований в поддержку сенатора-демократа». За первый квартал 2019 года общая сумма пожертвований составила 18,2 млн долларов. И к настоящему моменту по объему финансовых пожертвований Сандерс лидирует среди представителей Демократической партии, которые также объявили о желании участвовать в президентских выборах.

Так что старики без боя не уступят. Даже геям. Или тем более геям.

И еще о стариках. Немного интриги.

Тут не так давно бывший госсекретарь (2001–2005 гг., еще во время первого срока Джорджа Буша — младшего) Колин Пауэлл написал в Facebook о случае, который «коснулся его души».

Четырехзвездный генерал (высшее воинское звание в США), бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов рассказал, как он направлялся в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида по автомагистрали 495, когда его левое переднее колесо взорвалось.

«Я автомобилист и знал, что могу заменить его, но на улице было холодно и болты ушка были очень тугими, — пишет Пауэлл. — Я поднял машину и снял несколько болтов, когда внезапно автомобиль остановился передо мной». 

«Самые честные выборы». Часть 46: Бодрые старики против пассивного гея. Американцы подтвердили, что готовы к «нетрадиционному» президенту

Водитель сказал Пауэллу, что узнал его и хочет помочь. Добрым самаритянином оказался ветеран Афганистана Энтони Маггерт, потерявший на службе ногу. Пауэлл сфотографировал ветерана, меняющего колесо (так, чтобы было видно протез), а потом они сделали селфи.

Вот эпический текст от этого «случайно ехавшего мимо» ветерана.

«Генерал Пауэлл, вы всегда были вдохновителем, лидером и государственным деятелем. После 33 лет службы в армии вы стали тем гигантом, на плечах которого мы стояли, чтобы нести факел, освещающий путь, и теперь это завтрашнее поколение должно сделать то же самое. Энтони Маггерт».

«Спасибо, Энтони, — ответил Пауэлл. — Вы тронули мою душу и напомнили мне о том, что такое эта страна и почему она такая великая. Давайте перестанем кричать друг на друга. Давайте просто заботиться друг о друге».

Черт, кто пишет им все эти тексты?!

В этой истории удивительно все.

Во-первых, сам Энтони Маггерт, о котором до сих пор нигде ничего не писали, но «случай на дороге» растиражировали несколько десятков изданий.

Во-вторых, невероятная «телепатическая сила» Колина Пауэлла, которая притянула к нему на помощь человека, прочитавшего все его книги и считающего, что генерал прав «не на 100, а на 1000 процентов», и напрямую называющего Пауэлла «идолом».

Как красиво все совпало! Или нет?

Сейчас Пауэллу 82 года, и ямайский мальчонка из Гарлема, которым он когда-то был, вполне может быть доволен карьерой. Хотя, быть может, ему просто стало скучно: последний раз он появился на людях в 2018 году, играя самого себя в сериале «Мадам госсекретарь».

Возможно, сейчас мы присутствуем при попытке части американской элиты разыграть карту «старой гвардии». Кто знает, может быть, следующим шагом станет призыв «широких масс общественности» к генералу Колину Пауэллу возглавить страну. Призыв, который он не сможет отвергнуть. Вполне реалистичный сценарий, к слову сказать.

Вопрос пока только один: от какой партии может пойти «вдохновитель, лидер и гигант»? Вообще-то Пауэлл — республиканец, который трижды на последних президентских выборах официально голосовал (и агитировал!) за демократов — Обаму и Хиллари Клинтон.

Поэтому интрига (если все состоится) закручивается самая что ни на есть детективная…

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Автор: Александр Малькевич специально для ФАН
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