«Самые честные выборы». Часть 46: Бодрые старики против пассивного гея. Американцы готовы к «нетрадиционному» президенту

Создатель агентства USA Really Александр Малькевич продолжает публикацию глав своего политического «сериала» о перманентной избирательной кампании в США.

Я уже рассказывал о том, как Джо Байден, только собравшись на праймериз Демократической партии, уже стал объектом возмущения со стороны женщин, к которым он якобы приставал.

Вернее, сначала выступила только одна — политик из Невады Люси Флорес. По ее словам, в 2014 году на одном из мероприятий Демократической партии Байден подошел к ней сзади, «вдохнул запах ее волос», после чего поцеловал в затылок.

И вот — новая «серия». И новая женщина.

43-летняя жительница штата Коннектикут Эми Лаппос заявила, что в 2009 году бывший вице-президент США Джо Байден… потерся о ее нос.

«В этом не было сексуального подтекста, но он схватил меня за голову. Он положил руку мне на шею и притянул к себе, чтобы потереться носами. В первую секунду мне показалось, что он хочет поцеловать меня в губы», — так Эми Лаппос описала события десятилетней давности, когда она вместе с Байденом участвовала в мероприятии по фандрайзингу в Гринвиче, штат Коннектикут.

Она подчеркнула, что такое поведение является неприемлемым и ситуация, произошедшая с ней, была «невероятно некомфортной».

Лаппос на тот момент работала помощницей конгрессмена-демократа Джима Хаймса, а Байден занимал пост вице-президента США.

«Он был вице-президентом, а я никем», — так женщина объяснила, почему не выступила с обвинениями сразу после инцидента.

Зато теперь «удобный» случай подвернулся. Спасибо уже упомянутой Флорес.

Лаппос пояснила, что решила высказаться именно поэтому: из-за «обесценивания заявления» Флорес некоторыми комментаторами, которые называли действия Байдена простым проявлением симпатии или «дедушкиным» поведением.

После первого обвинения Байден заявил, что «бесчисленное количество раз пожимал руки, обнимал людей и проявлял симпатию и поддержку» и «никогда не думал, что ведет себя неуместно», однако готов выслушать тех, кто считает иначе.

И ему придется это сделать, потому что появилась уже и третья (!), пока еще неназванная женщина, которая обвинила бывшего вице-президента в «неправильных прикосновениях». То есть на данный момент есть уже три заявления. Но будет больше. Ибо слабость «старины Джо» широко известна — любит он на публике нюхать волосы симпатичных женщин и целовать их в макушку. По нынешним временам в Штатах это… ну сами понимаете.

Повторю еще раз: все давно и хорошо знают о пристрастии Байдена обнимать женщин во время публичных мероприятий. Например, в 2014 году Байден похожим же образом трогал жену новоиспеченного министра обороны Эша Картера прямо во время церемонии его вступления в должность. «Странный дядя Джо», как его тогда прозвали республиканцы, не испытывал вообще никаких угрызений совести по поводу своих поступков.

Сейчас, он, конечно, все отрицает, но кто ему поверит, учитывая всем известные факты? В прошлом либеральная публика закрыла бы глаза на проделки Байдена (как она делала и в контексте похождений Билла Клинтона). Но сейчас в ими же объявленную эпоху движения «#MeToo» обойти такие истории уже не получится.

Отмечу, что бывший вице-президент США может стать главным оппонентом действующему главе Белого дома Дональду Трампу. Бывший сенатор от штата Делавэр и вице-президент в администрации Барака Обамы уже дважды безуспешно пытался баллотироваться в президенты — в 1998 и 2008 годах. В начале 2019 года он наконец стал фаворитом среди демократов.

Но вот только надолго ли?

Кстати, вы не находите никакой закономерности? Как только мужчины в Америке начинают претендовать на какие-либо высокие посты, так сразу находятся женщины, которых они обняли, понюхали, не так посмотрели или — того серьезнее — вместе были на студенческих вечеринках. Ну а там, знаете ли, можно многое вспомнить…

В общем, похоже, придется Байдену уступить место претендента от Демократической партии более молодым, расово и гендерно прогрессивным кандидатам.

И такие есть у меня — да и вообще.

Так, большинство жителей США не возражают (уже?!) видеть на посту президента гея.

Во всяком случае, по результатам опроса NBC News и Wall Street Journal, 54% респондентов заявили, что положительно относятся к кандидатам нетрадиционной ориентации, еще 14% — «с энтузиазмом».

Опрос был проведен после того, как о своем намерении участвовать в президентской кампании 2020 года заявил мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич. Политик является открытым геем, каминг-аут он совершил в 2015 году, а в прошлом — «вышел замуж».

Все, кстати, довольно серьезно: если бы выборы кандидата от Демократической партии проходили уже сегодня (на примере штата Айова), то 37-летний «мэр Пит» был бы третьим с 11%. Впереди с большим отрывом Джо Байден и Берни Сандерс (25% и 24%), только вот о проблемах Байдена я уже написал выше, а Сандерсу в следующем году будет 79 лет. Может быть, возьмет энергичного гея себе хотя бы вице-президентом?..

Впрочем, в энергии (и популярности) Сандерсу не откажешь, невзирая на его возраст. Так, он уже собрал более 18 млн долларов пожертвований на свою президентскую кампанию. И все это только с начала года.

По словам менеджера предвыборного штаба Сандерса Фаиза Шакира, «с тех пор, как Сандерс формально вступил в предвыборную гонку, было осуществлено 900 тыс. индивидуальных пожертвований в поддержку сенатора-демократа». За первый квартал 2019 года общая сумма пожертвований составила 18,2 млн долларов. И к настоящему моменту по объему финансовых пожертвований Сандерс лидирует среди представителей Демократической партии, которые также объявили о желании участвовать в президентских выборах.

Так что старики без боя не уступят. Даже геям. Или тем более геям.

И еще о стариках. Немного интриги.

Тут не так давно бывший госсекретарь (2001–2005 гг., еще во время первого срока Джорджа Буша — младшего) Колин Пауэлл написал в Facebook о случае, который «коснулся его души».

Четырехзвездный генерал (высшее воинское звание в США), бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов рассказал, как он направлялся в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида по автомагистрали 495, когда его левое переднее колесо взорвалось.

«Я автомобилист и знал, что могу заменить его, но на улице было холодно и болты ушка были очень тугими, — пишет Пауэлл. — Я поднял машину и снял несколько болтов, когда внезапно автомобиль остановился передо мной».

Водитель сказал Пауэллу, что узнал его и хочет помочь. Добрым самаритянином оказался ветеран Афганистана Энтони Маггерт, потерявший на службе ногу. Пауэлл сфотографировал ветерана, меняющего колесо (так, чтобы было видно протез), а потом они сделали селфи.

Вот эпический текст от этого «случайно ехавшего мимо» ветерана.

«Генерал Пауэлл, вы всегда были вдохновителем, лидером и государственным деятелем. После 33 лет службы в армии вы стали тем гигантом, на плечах которого мы стояли, чтобы нести факел, освещающий путь, и теперь это завтрашнее поколение должно сделать то же самое. Энтони Маггерт».

«Спасибо, Энтони, — ответил Пауэлл. — Вы тронули мою душу и напомнили мне о том, что такое эта страна и почему она такая великая. Давайте перестанем кричать друг на друга. Давайте просто заботиться друг о друге».

Черт, кто пишет им все эти тексты?!

В этой истории удивительно все.

Во-первых, сам Энтони Маггерт, о котором до сих пор нигде ничего не писали, но «случай на дороге» растиражировали несколько десятков изданий.

Во-вторых, невероятная «телепатическая сила» Колина Пауэлла, которая притянула к нему на помощь человека, прочитавшего все его книги и считающего, что генерал прав «не на 100, а на 1000 процентов», и напрямую называющего Пауэлла «идолом».

Как красиво все совпало! Или нет?

Сейчас Пауэллу 82 года, и ямайский мальчонка из Гарлема, которым он когда-то был, вполне может быть доволен карьерой. Хотя, быть может, ему просто стало скучно: последний раз он появился на людях в 2018 году, играя самого себя в сериале «Мадам госсекретарь».

Возможно, сейчас мы присутствуем при попытке части американской элиты разыграть карту «старой гвардии». Кто знает, может быть, следующим шагом станет призыв «широких масс общественности» к генералу Колину Пауэллу возглавить страну. Призыв, который он не сможет отвергнуть. Вполне реалистичный сценарий, к слову сказать.

Вопрос пока только один: от какой партии может пойти «вдохновитель, лидер и гигант»? Вообще-то Пауэлл — республиканец, который трижды на последних президентских выборах официально голосовал (и агитировал!) за демократов — Обаму и Хиллари Клинтон.

Поэтому интрига (если все состоится) закручивается самая что ни на есть детективная…

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