Австрийские СМИ рассказали, как Россия приближает крах доллара

Москва, 3 апреля. Решение России запустить процесс постепенного отказа от доллара — это мудрый и рациональный шаг. Россия таким образом сделала гораздо более сложным вмешательство в свою экономику со стороны США, пишет австрийское издание Contra Magazin.

По мнению автора статьи Марко Майера, Россия значительно преуспела в отказе от доллара за счет перераспределения своих валютных резервов. Роль доллара теперь отведена юаню и золоту. Россия последовательно увеличивала запасы золота и национальной валюты Китая — этот резерв поможет российской экономики менее остро переживать давление со стороны США, говорится в статье австрийского СМИ.

Тем временем Вашингтон совершает довольно агрессивные выпады в адрес России в рамках финансово-экономического воздействия. Очевидно, что Москва стремится заранее подготовиться к возможному решению США об ограничении использования доллара в торговле с Россией. В таком случае весь долларовый резерв станет для российского государства бесполезным, поскольку западные страны откажутся вести торговлю в национальной валюте США.

Российский подход уже по достоинству оценило мировое сообщество, другие страны также начинают задумываться об отказе от доллара. Учитывая возможности РФ в мире, страховку в виде золота и юаней, а также различные инструменты влияния, Россия может заметно приблизить крах американской валюты. Вскоре может быть достигнута критическая точка, после которой начнется тотальная распродажа и обвал доллара США.