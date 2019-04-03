Экс-депутат Рады рассказал, как «Ночные волки» могут помочь Украине

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что воспитание патриотизма — жизненно важно для любой страны. Пример патриотического воспитания молодежи, с которого Украине нужно брать пример, по мнению Журавко, — это российское байкерское движение «Ночные волки», созданное Александром «Хирургом» Залдостановым еще во времена СССР, в 1989 году.

«Для меня очень важно, что Александр Залдостанов является моим земляком, он родился в близком от моего родного Херсона Кировограде», — рассказывает о «Ночных волках» Журавко на своей странице в Facebook.

По мнению экс-депутата Рады, «Ночные волки» и другие подобные патриотические движения несут свет, добро и уверенность в счастливом завтра.

«Многие из нас ищут смысл в жизни, — пишет Журавко. — Этот смысл наполняет души и сердца той энергией и теми ценностями, которые позволяют людям стать не просто личностями, но теми, с кого другие берут пример».

По словам Журавко, патриотическая деятельность «Хирурга»-Залдостанова и его друзей из байкер-клуба «Ночные волки» очень важна и для России, и для Украины.

«Александр со своими друзьями очень своевременно осознали опасность, которую несет России «пятая колонна» Запада и их подрывная деятельность, направленная на проведение «бархатных» и «цветных революций», на обнуление нашей исторической памяти», — пишет Журавко.

По его мнению, «кровавый пример драмы, которая произошла на Украине», не мог оставить «Хирурга» равнодушным, и он начал действовать, проводя патриотические акции, активно занимаясь благотворительностью.

О том, почему такого рода движения должны обязательно появиться на Украине, Алексей Журавко рассказал Федеральному агентству новостей.

«Считаю, что такие движения надо поддерживать на государственном уровне как в России, так и на Украине, — отметил он. — Ни одна страна не может существовать без патриотизма, без настоящей любви к Родине. По большому счету у Украины украли историю, обнулили нашу историческую память. Новое поколение, выросшее на Украине в последние годы, фактически, не знает, что такое Великая Отечественная война, какие ужасы тогда творили гитлеровцы и их пособники, как завоевывалась Победа. Они не знают, что именно Советский Союз уничтожил фашизм».

Украина сегодня страдает от отсутствия исторической памяти, уверен экс-депутат Рады.

«А ведь Украина смогла выжить только благодаря Советскому Союзу, — говорит Журавко. — Именно СССР объединил народы и спас их от порабощения. Народ-победитель — это весь советский народ, в том числе и русские, и украинцы».

Восстановлению исторической памяти поможет патриотическое воспитание, которое нужно начинать как можно раньше, считает политик.

«Нужно внедрять патриотические движения в школы, в детские сады, в институты и университеты. Только так можно в будущем избежать трагедии, наподобие той, которая случилась на Украине пять лет назад, — считает он. — Чтобы общество и государство было сильным, оно должно иметь стержень. Этот стержень — патриотизм, его философия и практика».

Вот почему так важно напоминать обществу об уроках истории, вести непримиримую борьбу с ее искажениями, стремиться к пробуждению исторической памяти, подчеркивает экс-депутат Рады.

«Надо передавать эти знания из поколения в поколения, иначе невыученные исторические уроки придется повторять снова и снова», — резюмирует Алексей Журавко.

Напомним, в начале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, следствием которого стала гражданская война на Юго-Востоке страны, которая не утихает вот уже пять лет.