Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяном вождении

Москва, 3 апреля. Соведущий программы «Вечерний Ургант» отказался проходить медицинское освидетельствование, когда его остановили столичные инспекторы ДПС, подтвердила Федеральному агентству новостей представитель артиста.

Ранее СМИ сообщили, что инспекторы ДПС заподозрили Хрусталева в пьяной езде. Инцидент произошел на улице Аргуновская в Москве около 14.00. Сообщается, что за рулем Mercedes был соведущий Ивана Урганта.

При проверке документов сотрудники ДПС усомнились, что комик был трезвым, и попросили пройти медицинское освидетельствование, но артист отказался.

Директор артиста Анна Тригуб в беседе с Федеральным агентством новостей подтвердила, что Хрусталев отказался пройти медицинское освидетельствование. По ее словам, юморист спешил на съемки.

«16 апреля у Хрусталева будет суд», — добавила представитель артиста.

Хрусталеву грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.