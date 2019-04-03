Столтенберг заявил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений из-за ДРСМД

Москва, 3 апреля. НАТО не стремится к новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о РСМД. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на выступлении в Конгрессе США.

Он заявил, что союзники альянса уверены в несоблюдении ДРСМД со стороны России, так как у РФ якобы появились «мобильные, трудно выявляемые, способные нести ядерные вооружения» ракеты. Однако НАТО не хочет новой гонки вооружений, пишет РИА Новости.

«Но не нужно быть наивными. Соглашение, которое соблюдается только одной стороной, не обеспечит нам безопасность. Мы также должны быть готовыми к миру без договора», — заметил Столтенберг.

Напомним, американский президент Дональд Трамп ранее заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД, так как Москва якобы нарушает пункты договора. Однако в МИД РФ неоднократно говорили о нарушениях соглашения как раз-таки с американской стороны.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении выполнения договора РСМД 2 февраля. А 4 марта российский лидер Владимир Путин приостановил участие РФ в ДРСМД в связи с необходимостью принять безотлагательные меры из-за нарушений договора со стороны Вашингтона.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США не предприняли попыток переговоров по поводу модернизации договора. По его мнению, препятствий для трансформации ДРСМД нет. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что Европа должна объединиться, чтобы принудить США вернуться к договору.