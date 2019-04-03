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Столтенберг рассказал, когда НАТО покинет Афганистан

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Столтенберг рассказал, когда НАТО покинет Афганистан

Вашингтон, 3 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы альянса покинут Афганистан вместе с войсками США. Об этом генсек НАТО сообщил в ходе выступления на совместном заседании сената и палаты представителей Конгресса США.

«Мы не собираемся оставаться там навсегда, мы не намерены оставаться там дольше, чем необходимо. Мы вошли туда вместе, мы решим вопрос о нашем присутствии вместе. Когда наступит время, мы вместе уйдем», — пояснил Столтенберг.

В начале марта Столтенберг заявил, что силы НАТО и США останутся в Афганистане до тех пор, пока будет сохраняться опасность превращения этой страны в прибежище международных террористов. Стоит отметить, что НАТО и США с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане. В 2018 году президент США Дональд Трамп анонсировал новую стратегию действий в Южной Азии, которая предполагает более активное участие Вашингтона в урегулировании конфликта в Афганистане.

Автор: Артем Никулин
Источник: ТАСС
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