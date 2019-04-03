Матвиенко и Володин получили письма о поправках в развозной торговле

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин и президент «Опоры России» Александр Калинин направили в адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Государственной думы Вячеслава Володина письма с просьбой ускорить принятие законопроекта, который совершенствует правовое регулирование организации нестационарной и развозной торговли. Чем важен этот документ для бизнеса, в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

— Елена Николаевна, что дают предпринимателям новые правила регулирования нестационарной и развозной торговли?

— Они позволяют многие процессы, которые сейчас оказались вне законодательного регулирования, перевести в плоскость нормальных взаимоотношений торговых организаций (которые в основном представляет малый и микробизнес) и органов государственной власти. Поправки представляют возможность предпринимателям и властным структурам говорить на одном языке, дадут толчок развитию развозной торговли. Во многих небольших населенных пунктах нет стационарных магазинов, и купить предметы первой необходимости просто негде. Эту задачу решает именно развозная торговля. Кроме того, предприниматели, которым трудно конкурировать с сетевыми магазинами в городах, получают новые возможности. Мобильность может стать их конкурентным преимуществом. Поэтому мы как бизнес-объединение, которое активно работает с малым бизнесом, и поддерживаем эти поправки.

— В обсуждении предложенного Минпромторгом законопроекта только в ТПП РФ приняли участие бизнесмены из 60-ти регионов страны. Они предлагали свои поправки?

— Я бы не стала называть это поправками. Мы обсуждали редакцию законопроекта, разработанную Минпромторгом. Надо сказать, что министерство этими поправками занималось четыре года. И, по сути, законопроект предпринимателей устраивает. Мы просто скорректировали некоторые формулировки. Предложения, озвученные бизнесом, не противоречили положениям документа, а, я бы сказала, шлифовали его детали. Кстати, представитель Минпромторга поблагодарил нас за эту работу, как и в целом за обсуждение, которое прошло в живом заинтересованном режиме.

— Этот законопроект действительно так важен для предпринимателей?

— Да. Анархия должна уступить место грамотной регламентации прав и обязанностей бизнесу. Без четких правил в регионах складывается достаточно сложная ситуация. В один день власти могут снести твой торговый объект без всякой компенсации, перенести его в любое место, куда сочтут нужным. Сегодня ты выиграл аукцион, вложил деньги, наладил работу на своем объекте, а завтра принимается другое решение, и ты остаешься у разбитого корыта. Эти поправки действительно унифицируют требования по всей стране, чтобы каждый регион не придумывал какую-то свою историю. Именно поэтому бизнес их хочет и ждет.

— Как вы оцениваете перспективы принятия этого законопроекта?

— Поправки к закону вписаны в национальный проект. Так что в любом случае к этому законопроекту придется возвращаться. Просто еще раз скажу, что это очень важный документ и хотелось бы, чтобы его принятие прошло побыстрее.