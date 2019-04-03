Гуайдо провоцирует собственный арест, добиваясь интервенции в Венесуэлу

Москва, 3 апреля. Лишенный на законных основаниях депутатской неприкосновенности Хуан Гуайдо провоцирует власти Венесуэлы на свой арест. По мнению члена Совфеда РФ Владимира Джабарова, это поможет ему добиться интервенции в страну.

Джабаров отметил, что объявивший себя «президентом» Венесуэлы Гуйдо является политическим мошенником. Он провоцирует собственный арест, чтобы предстать перед миром в образе так называемого мученика. Такой шаг позволит лидеру оппозиции достичь главных целей — развязывания гражданской войны в Венесуэле и военного вторжения других государств.

«Ситуация ухудшается и может привести к конфликту. При этом [легитимный президент] Николас Мадуро и действующая власть действуют полностью в рамках закона», — приводит слова российского сенатора Inforeactor.

Депутаты Конституционной ассамблеи Венесуэлы 2 апреля лишили Гуайдо депутатской неприкосновенности. Причиной этого решения стало не только самовольное провозглашение Гуайдо президентом, но и неоднократное нарушение им законодательства страны. Напомним, в феврале он проигнорировал запрет на выезд из Венесуэлы и совершил целое политическое турне по странам Южной и Центральной Америки.

Среди государств, которые посетил так называемый лидер оппозиции, была Колумбия. По плану Гуайдо, через эту страну должна была прибыть некая «гуманитарная помощь» из США. Однако это оказалось провокацией Вашингтона, направленной на очернение законных властей Венесуэлы. Западные СМИ растиражировали информационные вбросы о том, что «гуманитарный груз» подожгли венесуэльские пограничники. При подробном изучении деталей «инцидента» выяснилось, что поджог совершили сами сторонники Гуайдо.

Участие в кампании западных СМИ приняло и некогда респектабельное агентство Reuters, распространявшее фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», которая якобы была отправлена в Венесуэлу.

Кроме того, западные СМИ опубликовали вброс о неком вывозе золота Венесуэлы в ОАЭ самолетами российской авиакомпании. Все фейки получили опровержение. Любопытно, что извиняться за непроверенную и откровенно сфабрикованную информацию пришлось тем же западным СМИ.

Аналогичная история произошла с публикациями об устаревшем оборудовании на ГЭС «Гури» после серии блэкаутов в Венесуэле. Уже при поверхностной проверке информации выяснилось, что станция была полностью модернизирована в 2007 году. Зато у венесуэльских следователей есть все основания предполагать, что обесточивание столицы и ряда регионов произошло из-за масштабной кибератаки, которая была совершена с территории США.

3 апреля Национальное учредительное собрание Венесуэлы постановило продолжить судебный процесс в отношении провозгласившего себя временным президентом страны Гуайдо.