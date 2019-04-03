Москва выделит гражданам Бурунди квоты на обучение в вузах РФ

Москва, 3 апреля. Российские власти выделят несколько квот для граждан Бурунди на обучение в вузах России, сообщил министр образования республики Гаспар Банианкимбона.

По его словам, граждане Бурунди, воспользовавшись квотой, смогут учиться в магистратуре, докторантуре и аспирантуре. Речь идет о медицинских специальностях. Глава министерства образования отметил, что российское правительство выделило восемь мест для обучения в докторантуре, три места — аспирантуре и 20 мест — магистратуре.

Отмечается, что подать заявки на участие в конкурсе необходимо 9 апреля.