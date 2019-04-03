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Суд продлил арест Мамаева и Кокорина до 25 сентября

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Суд продлил арест Мамаева и Кокорина до 25 сентября

Москва, 3 апреля. Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в участие в двух драках в Москве в октябре минувшего года, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ходатайство обвинения удовлетворить, продлить меру пресечения», — сказала судья, поддержав обвинение, попросившее продлить арест спортсменов.

С октября минувшего года Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО. Ранее ЕСПЧ не принял жалобу стороны Кокорина из-за ошибок в ее оформлении.

Автор: Федор Веснин
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