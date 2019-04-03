НАТО обещает не размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования

Вашингтон, 3 апреля. НАТО не станет размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе в ответ на предполагаемое «нарушение» Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), пообещал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В ходе выступления перед Конгрессом США он призвал готовиться к жизни без ДРСМД и пообещал, что НАТО будет «сдержанной и скоординированой».

«Мы не будем зеркально отвечать на действия России. У НАТО нет намерения развертывать ядерные ракеты наземного базирования в Европе, но НАТО всегда будет предпринимать все необходимые шаги для разумного, эффективного сдерживания», — заявил Столтенберг.

Президент США Дональд Трамп в прошлом году заявил о намерении Вашингтона выйти из совместного с Россией договора, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение. В то время как МИД РФ неоднократно уличал именно американскую сторону в нарушении условий договора. Также и министерство обороны России рассказывало о крупном заводе на юге США, где созданы все условия для производства запрещенных ДРСМД ракет.

Тем не менее США уведомили РФ о приостановлении своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля из-за «совершаемых Россией действий», пишет «Ридус». В Вашингтоне также заявили, что если Москва в течение полугода «не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению ДРСМД», то Вашингтон окончательно выйдет из соглашения, передает Infox.ru.

Президент России Владимир Путин объявил, что РФ также приостанавливает свое участие в ДРСМД. Российский лидер подчеркнул, что Москва не должна и не станет втягиваться в гонку вооружений.

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова указала, что генеральный секретарь НАТО на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Мюнхене не смог привести ни единого доказательства якобы нарушений Россией ДРСМД.