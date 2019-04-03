Путин заявил о планах создать новую российскую школу и университет в Казахстане

Москва, 3 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Нур-Султан обсуждают вопрос о создании новой российской школы и университета в Казахстане. Об этом глава государства сообщил по итогам переговоров с новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе встречи лидеры России и Казахстана обсудили вопросы развития гуманитарных связей. По словам Путина, Москва и Нур-Султан намерены способствовать развитию научных и культурных обменов между странами.

«В проработке — планы создания в Казахстане новой российской школы и университета», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что Россия и Казахстан обсуждают вопрос открытия филиала Российского центра науки и культуры в Алма-Ате.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о прекращении своих полномочий в качестве президента Казахстана, а их исполнение на оставшийся срок передал спикеру парламента Касым-Жомарту Токаеву. 20 марта Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана.