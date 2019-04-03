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Путин сообщил о скором открытии культурно-делового центра в павильоне «Казахстан» на ВДНХ

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Путин сообщил о скором открытии культурно-делового центра в павильоне «Казахстан» на ВДНХ

Москва, 3 апреля. Культурно-деловой центр откроется в павильоне «Казахстан» на ВДНХ в Москве, сказал президент РФ Владимир Путин по итогам двусторонних переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

По словам российского лидера, в настоящее время продолжается масштабная работа по реставрации фонтанов и исторических павильонов на ВДНХ, в том числе обновляется павильон «Казахстан» на ВДНХ, где «в скором времени откроется казахстанский культурно-деловой центр», пишут РИА Новости.

Напомним, новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом 3 апреля. На встрече с главой российского государства стороны приняли совместное заявление об укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства двух государств. Также была достигнута договоренность о газоснабжении комплекса «Байконур».

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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