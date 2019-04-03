В Госдуме рассказали, как оценят ущерб Крыму и Севастополю за годы в составе Украины

Первое заседание по анализу ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за годы на Украине, состоялось в Госдуме в среду, 3 апреля. Какие цифры и факты войдут в итоговую аналитическую справку, узнал корреспондент Федерального агентства новостей.

Рабочая группа из думских депутатов под руководством первого вице-спикера палаты Ивана Мельникова первый раз обсудила, как будут оценивать ущерб, нанесенный Севастополю и Крыму за годы в составе Украины с декабря 1991-го по март 2014 года. Напомним, о желании заставить Украину компенсировать Крыму экономические потери заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 15 марта на первом совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма во время празднования пятилетия возвращения полуострова в Россию. Володин пообещал привлечь к обсуждению экономистов, ученых и представителей региона. В рабочую группу вошли представители думских комитетов, депутаты от Крыма и Севастополя Руслан Бальбек, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов, Михаил Шеремет, Дмитрий Белик.

Руководитель рабочей группы Иван Мельников предложил посмотреть динамику изменений на полуострове в пределах двух дат — декабря 1991 года и марта 2014 года.

«Полезно изучить динамику по годам валового регионального продукта, демографическую ситуацию, продолжительность жизни, развитие детского отдыха, — перечислил он. — Важно оценить состояние дорог, темпы модернизации объектов энергетики и объектов ЖКХ и инфраструктуры водоснабжения. Если нам удастся, мы попробуем также получить картину бюджета на финансирование Крыма и Севастополя по сравнению с другими регионами Украины».

Политик предложил коллегам учесть, с какими проблемами столкнулись федеральные и региональные власти России после воссоединения, чтобы точнее оценить ущерб.

Комитет по финансовому рынку сразу заявил, что готов включить в аналитические данные 40 млрд рублей, которые выплатила Россия крымским вкладчикам после того, как 45 украинских банков перестали выполнять свои обязательства. Комитет по экономической политике, промышленности, развитию и предпринимательству пообещал составить сравнительный анализ и расчет средств, которые Крым недополучал по сравнению с другими областями Украины.

«Бюджетная стратегия Киева была такой, что Крым хронически был недофинансирован, — заявил председатель комитета Сергей Жигарев. — Крым получал меньше всего, все эти цифры есть в открытых источниках бюджета Украины».

Отдельно комитет подсчитает урон в промышленности.

«Здесь можно посчитать как угодно, но хотелось бы честно, — отметил Жигарев. — 90-е годы и для российской промышленности были не самые простые. Но мы понимаем, что уже в 2000-х годах предприятия России и других бывших республик взяли курс на загрузку промышленности. Мы возьмем данные по украинской экономике, процентное соотношение по загрузке предприятий, данные госзаказов».

Комитет семьи, женщин и детей упомянул о 30 млрд рублей, потраченных Россией на восстановление системы здравоохранения, которая отстала на 20 лет на момент воссоединения Крыма с РФ. В аналитику от комитета добавят суммы материнского капитала, который не получали крымские семьи, а также плановое жилье для сирот, которое не строилось в Крыму (цифры сравнят с аналогичными показателями в России).

Комитет ЖКХ рассчитает ущерб в системе водоснабжения.

«С 2001 по 2006 год было заменено всего 10 км из 4000 км сетей на полуострове, — привел предварительные цифры представитель комитета Качкаев. — В России даже в худшие годы меняли в 10-12 раз больше».

Депутат от Крыма Светлана Савченко предложила подсчитать урон, нанесенный культурным объектам и ценностям, и указать, сколько средств полуостров не получил в свое время на охрану объектов, уход и реставрацию. Например, несколько храмов разных религий находились при Украине на балансе ЖКХ, указал другой депутат от Крыма Руслан Бальбек.

«Медресе хана Узбек оценивалась в документах в 57 рублей в пересчете с гривен, мечеть в 1106 рублей, а православная церковь в 54 рубля», — констатировал депутат.

Кроме того, он напомнил об ущербе, нанесенном знаменитому ханскому дворцу в Бахчисарае и старейшему вузу Восточной Европы в медресе 1500 года постройки.

Нематериальным ущербом Руслан Бальбек считает невозможность для крымских татар беспрепятственно вернуться в Крым, отсутствие нормативно-правовых актов в защиту депортированного народа.

Депутат Павел Шперов призвал коллег определиться с методикой подсчета материального ущерба и не забыть указать виновных.

«Давайте определимся, кем именно нанесен ущерб — Украиной, властью? — спросил Шперов. — Были конкретные лица, которые действовали в Крыму. Экономические проблемы были вторичны. У нас была попытка геноцида, выдавливания русского населения. Виновники этого должны быть названы и наказаны — так можно от нашей работы и до трибунала дойти».

Многие участники рабочей группы высказались за то, чтобы включить в сумму компенсации ущерб от водной, энергетической и других блокад Крыма, которые устроила Украина сразу после воссоединения полуострова с Россией. Руководитель рабочей группы Иван Мельников пообещал обсудить это с автором инициативы по оценке ущерба Вячеславом Володиным.

«Будет объективный анализ, — заявил он в разговоре с корреспондентом ФАН. — Я ни под что не собираюсь подгонять результаты, говорю вам это как математик. Кое-что поддается измерению. Например, мы можем посмотреть, сколько вкладывалось в Крым до 1991 года и сколько вкладывалось в следующий период до 2014 года. Или посмотреть, сколько Крым зарабатывал в бюджет и сколько ему оставляли. Необязательно выражать это в цифрах, но о качественных оценках и выводах говорить можно. Вообще, не все будет выражено в цифрах, я это понимал сразу».

В результате работы депутаты должны предоставить документ с аналитикой, цифрами и выводами. Точный срок его создания не установлен, но рабочая группа пообещала с ним не затягивать. Следующая встреча для обсуждения промежуточных результатов состоится в Госдуме в мае.