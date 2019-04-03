Лавров объяснил, за что Запад пытается наказать Россию

Москва, 3 апреля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Запад пытается «наказать Россию» за защиту русскоязычных и соотечественников, находящихся за рубежом. Сама же Россия, отметил Лавров, стремится к тому, чтобы ее окружал «пояс добрососедства».

«За что нас наказывают? За то, что мы хотим, чтобы русских, русскоязычных, наших соотечественников не притесняли и не дискриминировали, чтобы им не угрожали национал-радикалы и откровенные неонацисты, как это произошло, скажем, в отношении Крыма», — объяснил глава МИД РФ в интервью MK.ru.

По словам Лаврова, России нужны предсказуемость и международно-правовой порядок, чтобы развивать экономику и отношения с партнерами. Министр иностранных дел России подчеркнул, что ситуация на Украине «добавила жару в стараниях Запада наказывать Россию».

Напомним, в интервью газете «Московский комсомолец» Сергей Лавров также прокомментировал заявления Запада о том, что Москва якобы заинтересована в объединении России и Белоруссии. Лавров назвал опасения западных стран и СМИ неоправданными.

Отметим, российские политики регулярно говорят о попытках США и стран Европы давить на Россию. Именно желанием ослабить РФ в Москве объясняют введение санкций, последовавшее за воссоединением Крыма и России в 2014 году.