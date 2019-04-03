Золотовалютные резервы России впервые превысили ее внешний долг

Итоги 2018 года для России, с точки зрения финансовой стабильности, можно считать блестящими, причем это прежде всего блеск золота.

Размер общей внешней задолженности — не путать с госдолгом! — снизился с 529,1 до 453,7 млрд долларов, а стоимость золотовалютных резервов (ЗВР) — увеличилась с 432 до 466 млрд долларов, в основном за счет ускоренного роста запасов физического золота: в прошлом году Москва закупила рекордные 273,71 тонны благородного металла.

В первом квартале 2019 года эта тенденция не только сохранилась, но и усилилась. ЗВР достигли 487,1 млрд долларов, размер внешней задолженности существенно не изменился, несмотря на размещение в марте новых выпусков ценных бумаг. Кроме того, за январь-февраль было закуплено еще 37 тонн металлического золота.

Не путайте «мягкое» с «теплым»

Далеко не случайно в отечественном медиа-пространстве появилось немалое количество публикаций, посвященных тому факту, что впервые ЗВР России по своему размеру превысили сумму внешнего долга страны. Отдавая должное патриотизму авторов этих публикаций, тем не менее, считаю нужным отметить одну существенную неточность.

Она состоит в том, что показатель совокупного внешнего долга учитывает как государственную, так и корпоративную составляющую, а вот показатель ЗВР — только государственную, без учета корпоративных — и, главное, офшорных — активов за рубежом. А они, как показало недавнее «дело Дерипаски», реально велики, причем их размеры, даже по самым жестким и консервативным оценкам, превышают 2 трлн долларов.

Напомним, что государственный долг РФ за 2018 год сократился с 55,63 до 44,08 млрд долларов, а корпоративный, соответственно, — с 473,48 до 409,62 млрд долларов. То есть ЗВР России превосходят госдолг страны в 11 с лишним раз! Думаю, редкое государство современного мира обладает таким же мощным запасом финансовой прочности.

При этом, по данным ЦБ РФ, чистая международная инвестиционная позиция (NIIP) нашей страны по итогам 2018 года увеличилась на 98,3 млрд долларов США — до 370,9 млрд долл.

Означает ли это, что за долги наших «естественных монополий» и других корпораций априори обязано расплачиваться государство? Или это говорит о непрофессионализме тех экспертов, которые, рассуждая о соотношении наших долгов и резервов, по сути, постоянно и безальтернативно сравнивают «мягкое с теплым»?

Или же, наконец, мы имеем дело с весьма своеобразным проявлением феномена «путинского запаса», совершенно необходимого при тех высокорискованных климатических и геополитических условиях, в которых исторически существует Россия?

Русские опять сделают это

Лично я склоняюсь к тому, что в большей мере справедлив именно последний вариант. Россию на Западе вообще склонны недооценивать. Примеры Карла XII, Наполеона, Гитлера и даже относительно успешных для западных «партнеров» Крымской и Русско-японской войн свидетельствуют об этом с полной определенностью.

Про ядерную бомбу, первый спутник, полет Юрия Гагарина и «великолепную шестерку» новейших российских вооружений здесь и говорить не стоит. Всякий раз «эти русские» удивляли представителей «коллективного Запада», а наши достижения оказывались полной неожиданностью для них.

Весьма показательным, с этой точки зрения, является материал под названием «Россия: шум, ярость, но довольно мало влияния», опубликованный в конце марта индийской газетой The Hindu. Его автор, старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Шашанк Джоши, отрабатывая свой лондонский хлеб и пытаясь доказать, что Россия не может быть другом Индии и даже является ее врагом, недоумевает.

«Рассмотрим пример страны, которая экономически слабее Италии, Австралии или Южной Кореи. За последние два года ее экономика действительно сократилась, а доход на душу населения ниже, чем в Малайзии или Словакии. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин короче, чем в Северной Корее. Что еще хуже, пять из шести крупнейших экспортных рынков ввели против нее санкции, и только за последние три года ее валюта потеряла половину своей стоимости. И все же этой стране — а это, конечно, Россия — каким-то образом удалось спроецировать себя как великую державу практически во всех уголках мировой сцены».

Каким образом, господин Джоши? Образом «загадочной русской души», конечно, — только и всего.