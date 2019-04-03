Ушаков рассказал о планах Путина посетить Италию

Москва, 3 апреля. Визит президента РФ Владимира Путина в Италию запланирован на лето текущего года, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В разговоре с журналистами дипломат рассказал о планах Путина посетить Рим.

«Да, планируем. Летом, сроки пока не могу сказать. Есть в планах президента», — указал он.

Еще в ноябре прошлого года официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что сроки поездки главы государства в Италию будут согласованы по дипломатическим каналам. Речь о посещении Путиным Рима заходила во время визита в Россию в октябре итальянского премьер-министра Джузеппе Конте.

В конце марта посол РФ в Италии Сергей Разов уточнял, что дипмиссия работает над сроками и программой предстоящего визита президента в европейское государство.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил о полученном от Эстонии запросе по поводу встречи президента Керсти Кальюлайд с Путиным во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля. По его словам, идет подготовка к переговорам.

В среду глава российского государства встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По итогам переговоров лидеры приняли заявление о совместном укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства двух государств. По словам Путина, Россия и Казахстан накопили большой опыт взаимодействия в разных областях, а договорно-правовая база включает порядка 450 документов.