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В сумму компенсаций Крыму могут включить ущерб от диверсий Украины

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В сумму компенсаций Крыму могут включить ущерб от диверсий Украины

Москва, 3 апреля. Депутаты Государственной думы России предложили внести ущерб от диверсий Украины в сумму компенсаций Крыму, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

В нижней палате парламента проходит первое заседание по анализу ущерба, нанесенному Крыму и Севастополю за годы в составе Украины. Рабочая группа из думских депутатов под руководством первого вице-спикера палаты Ивана Мельникова обсуждает, как подсчитать возможную сумму компенсации.

Депутат от Крыма Михаил Шеремет предложил включить в эти цифры также ущерб от водной, энергетической и продовольственной блокады полуострова, которые устроила Украина в первые годы вхождения Крыма в состав России.

Мельников пообещал обсудить возможность внести эти суммы в общую аналитику с инициатором исследования, председателем Госдумы Вячеславом Володиным. 

В результате работы депутаты должны предоставить аналитический документ и свои выводы.

В составе группы работают представители профильных комитетов, депутаты от Крыма и Севастополя.

Напомним, в 2014 году в Крыму прошел референдум, на котором более 95% жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Москва неоднократно заявляла международному сообществу, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда. 

Автор: Евгения Авраменко
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